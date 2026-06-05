San Antonio abre la temporada festiva en Candás con jira campestre, misa y danza prima

Candás se prepara para celebrar el sábado 13 una nueva edición de San Antonio, apertura oficiosa del calendario festivo estival en la capital de Carreño. La jornada combinará actos religiosos, tradiciones populares y propuestas musicales para todos los públicos, con actividades que se desarrollarán entre el Prao Gervasia, la capilla de San Antonio y la plaza de El Cueto.

El programa comenzará a las 17.00 horas con la tradicional gira al Prao Gervasia, donde tendrá lugar la puya'l ramu, acompañado por la actuación de la Bandina de la Banda de Gaites Candás y del Grupu de Pandereteres "NosOtrestres", encargados de poner la nota musical a la tarde.

A las 19.00 horas se celebrará la santa misa en la capilla de San Antonio. A las 21.00 horas, en la plaza de El Cueto, se bailará la danza Prima con la participación la Peña El Nodo de Candás. En caso de lluvia, el acto se trasladará a las instalaciones de Ortiz.

La programación continuará a las 23.00 horas con la actuación del grupo Moriarty, mientras que la fiesta se prolongará hasta la madrugada con la sesión de Cuco DJ, prevista para la una y media de la madrugada en el mismo recinto.

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La celebración, organizada con la colaboración del Ayuntamiento de Carreño, volverá a reunir a vecinos y visitantes en torno a una fiesta que mantiene vivas las tradiciones locales de la villa marinera.