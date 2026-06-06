Grullos celebra medio siglo de su colegio: un acto institucional, una exposición y una comida para repasar su historia

El Colegio Público Prieto Bances de Grullos cumple medio siglo de vida, y lo celebra por todo lo alto. Este sábado tuvo lugar una jornada en la que participaron antiguos alumnos, docentes, familias, representantes institucionales y vecinos del concejo de Candamo para recordar la trayectoria de 50 años de un centro muy querido, por el que han pasado numerosas generaciones de candaminos.

Los actos comenzaron al mediodía con una jornada de puertas abiertas y una exposición de fotografías, documentos y objetos relacionados con la historia del centro. En el acto institucional posterior participaron la directora general de Centros e Infraestructuras Educativas, Paula Fernández León; la alcaldesa de Candamo, Marta Menéndez; concejales como Marcos Aguirre, María del Pilar López y Daniel Menéndez; y la directora del centro, Carla Sierra. También intervinieron alumnos y antiguos estudiantes.

Durante las alocuciones se puso de relieve el papel que ha desempeñado el colegio en la vida del concejo desde su apertura. Los participantes coincidieron en señalar su importancia como espacio compartido por varias generaciones de vecinos y como uno de los principales puntos de encuentro de la comunidad educativa de Candamo. Otro de los aspectos destacados fue la vinculación del centro con la actividad cultural y social del municipio, con presencia habitual en celebraciones y eventos locales a lo largo de estas cinco décadas.

En el medio rural

La directora general destacó la función que desempeñan los centros educativos del medio rural, tanto desde el punto de vista académico como por su contribución a la cohesión de las comunidades en las que se integran. Durante su visita recorrió las instalaciones y conoció algunos de los proyectos que se desarrollan actualmente en el colegio.

En el acto también hubo referencias al trabajo realizado por el personal no docente a lo largo de la historia del centro, así como a las distintas generaciones de profesorado que han pasado por sus aulas.

La celebración continuó con una comida en el polideportivo municipal, donde los asistentes compartieron recuerdos y experiencias vinculadas al colegio. La jornada estuvo acompañada por una exposición de material histórico que permitió repasar la evolución del centro desde su creación.

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El Colegio Público Prieto Bances inició su actividad en octubre del curso 1975-1976, tras la concentración de las antiguas escuelas unitarias existentes en distintos núcleos de población del concejo. Creado por Orden Ministerial de 17 de julio de 1975, recibe su nombre de Ramón Prieto Bances, catedrático e investigador de las instituciones histórico-jurídicas asturianas.