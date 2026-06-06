Pravia, de la alfombra al mantel: cientos de personas toman el centro de la localidad en la comida en la calle

El pasado jueves fueron muchos los metros de flores que adornaron Pravia, y este sábado fueron muchos los metros de mantel los que se extendieron por las calles de la villa para compartir mesa y pitanza en una de las citas más concurridas del programa festivo del Corpus Christi.

Pravia, de la alfombra al mantel

La tradicional comida en la calle, una costumbre que reúne cada año a cientos de familias y grupos de amigos que comparten viandas y sobremesa en el centro de la capital praviana, se ha convertido por derecho propio en una de las citas centrales del Corpus. Las calles del casco urbano se llenaron de mesas y ambiente festivo desde bien temprano, para buscar el mejor sitio cerca del bar de referencia de cada pandilla, con grandes y pequeños unidos en torno a empanadas, tortillas, embutidos y todo un muestrario de menú festivo.

Pravia, de la alfombra al mantel

Los más madrugadores pudieron disfrutar de un vermú musical itinerante con la Xiranda Brass Band, y a los que les quedó energía, de un tardeo callejero con charangas. Los más animados tenían previsto prolongar la fiesta hasta la madrugada con las actuaciones del grupo Ideas y la Charleston Big Band.

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El programa continuará este domingo con el concierto de la Orquesta Celta Asturiana en el Auditorio José Barrera, a las 19.00 horas, con el que se pondrá el broche a un Corpus que comenzó el pasado jueves con los actos religiosos centrales. La villa amaneció entonces engalanada con alfombras florales y ornamentales elaboradas por un grupo de voluntarios con cientos de kilos de sal, flores y otros materiales, que decoraron el recorrido de la procesión en la que participaron los niños que han hecho su Primera Comunión. Mesa y mantel han cerrado una fiesta con lleno de público.