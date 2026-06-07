Las asociaciones de Grado dan ejemplo: una jornada de convivencia reúne a 64 colectivos para llenar la capital moscona de actividad

La fotografía de familia tomada este domingo en el Parque de Arriba de Grado reunió mucho más que a los representantes de 64 asociaciones, clubes deportivos, centros educativos y colectivos culturales del concejo. La imagen va más allá y simboliza la fortaleza de un tejido asociativo que se resiste a quedarse parado y que ha decidido caminar unido para llenar de vida el municipio y reforzar unos lazos vecinales que consideran su principal patrimonio.

La segunda Axuntanza de Asociaciones de Grau, promovida por la Asociación Amigos de Grado, volvió a convertirse en una demostración de músculo colectivo tras una primera edición el pasado año que, lejos de quedarse en una experiencia puntual, ha logrado consolidarse con una participación incluso superior.

Visitantes en uno de los puestos de las asociaciones / Luján Palacios

"El año pasado plantamos la semilla y ahora era el momento de consolidarla", explicaba Manuel Fernández Martínez, presidente de la Asociación Amigos de Grado, antes de apuntar que "el objetivo es interrelacionarnos entre nosotros". "El gran fallo que tenemos en esta sociedad tan moderna y con tanta inteligencia artificial es que usamos poco tiempo para conocernos, para ver lo que hacemos cada uno y disfrutar un poco", señaló.

Aunque la jornada sirve también para respaldar la candidatura de Grado al premio "Pueblo ejemplar" de Asturias, Fernández insiste en que la verdadera meta es otra. "Lo importante es que nos juntemos todos. Nosotros ya nos sentimos ejemplares", explicaba en un parque abarrotado con las casetas de cada entidad. "Si cae el galardón, muchísimo mejor, claro", bromeaba.

Diversidad

La diversidad de las entidades participantes da cuenta de la riqueza asociativa del concejo. Desde asociaciones culturales y vecinales hasta colectivos festivos, deportivos y educativos. Algunos cuentan con apenas unos pocos miembros y otros reúnen a cientos o incluso miles de socios. Todos compartieron espacio durante una mañana dedicada a la convivencia y al intercambio de experiencias.

El programa incluyó actuaciones de la Banda de Gaitas Conceyu Grau, Marina Carbajosa, Valentín de Villandás, Mujeres por Grado y el Grupo de Teatro de Grado, que representó la obra "El Mercáu nun se toca". Los más pequeños también tuvieron su espacio con actividades organizadas por Dinamia, mientras que los asistentes pudieron degustar gratuitamente sidra con denominación de origen, queso afuega'l pitu y pan de escanda en una cita en la que, "no se vende nada, todo se comparte".

Uno de los momentos más emotivos de la mañana de mercado moscón tuvo lugar tras la foto de grupo. Parte de los participantes se desplazó hasta la residencia de mayores para acercar la celebración a quienes no podían acudir al parque. Allí repartieron flores entre los usuarios y organizaron una actuación de gaita y canción asturiana que llenó de música la mañana. "Me encanta, tenía que ser todos los días", resumía con una sonrisa Trini Hernández, una de las residentes.

Los usuarios de la residencia, en el reparto de flores / Luján Palacios

Precisamente, es lo que buscaban los organizadores de la jornada, "que todo el mundo pueda participar de las actividades", sin importar la edad de cada uno. Y en esta línea, Manuel Fernández destaca además otro de los logros que considera más significativos para el futuro del concejo: la implicación conjunta de los cinco centros educativos de Grado.

Los dos institutos, los dos colegios y el colegio rural agrupado colaboran este año en distintos proyectos comunes, entre ellos una obra teatral y una participación conjunta en las fiestas locales. "Ellos son el futuro y eso que a veces es tan difícil de juntar entre generaciones nosotros lo estamos consiguiendo. Solo por eso ya mereció la pena", afirmó Fernández.

Noticias relacionadas

Mientras Grado aguarda la resolución del premio de la Fundación Princesa de Asturias, la Axuntanza ha vuelto a dejar una evidencia compartida por todos los participantes: el principal valor del concejo no está únicamente en su patrimonio, en su mercado histórico o en sus tradiciones, sino en una red de vecinos y colectivos que siguen empeñados en trabajar juntos, desde el ámbito deportivo, cultural, de ocio, educativo o rural. Porque, como recuerda el propio Fernández, "solos se va más rápido, pero juntos se va mejor y se llega más lejos".