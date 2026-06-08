Torazu degustó 396 raciones de boroña en un multitudinario festival

No sobró nada. Ni les migayes. Las 33 boroñas elaboradas por las mujeres de Torazu en las fornas tradicionales de la localidad se agotaron este domingo durante la XXVII edición del Festival de la Boroña de Forna. En total, se sirvieron 396 raciones de una elaboración secular que sigue realizándose de forma artesanal y que constituye uno de los símbolos gastronómicos y culturales más reconocibles del concejo de Cabranes.

A la izquierda, Amparo Fernández, flanqueada por sus hijas Aurelia y Mónica Corrales, con una ración. A la derecha, Eugenio Caravia, pregonando. | J. A. O.

Torazu volvió a reunir a vecinos y visitantes en torno a una tradición que hunde sus raíces en la vida cotidiana de muchas generaciones. La jornada tuvo como pregonero a Jorge Corrales Llavona, vicedecano del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España, quien aprovechó su intervención para repasar sus raíces familiares en el concejo y los vínculos que le unen a Torazu y Cabranes. Además, Eugenio Caravia Foncueva recibió la "Boroña de oro", la máxima distinción que concede el certamen por su compromiso con la parroquia.

Torazu degustó 396 raciones de boroña

Detrás de las 396 raciones servidas durante la comida popular hubo días de trabajo y la implicación de las mujeres del pueblo, encargadas de mantener viva una elaboración que continúa realizándose en las históricas fornas repartidas por las viviendas de la localidad cabranesa.

"Aquí siempre se hizo la boroña a las siete semanas de Pascua, que era pascuina", desvela Josefina Prida, integrante de la organización. Según explicó mientras preparaba las raciones, el festival surgió precisamente para dar valor a esa tradición. "Empezaron a hacer esta fiesta y poco a poco fue creciendo. A la gente le gustó y ahora ya es mucho mayor", señaló.

Este año se elaboraron 33 boroñas, cada una de ellas de alrededor de diez kilos de peso. La receta mantiene los ingredientes tradicionales, con harina blanca de maíz y un relleno compuesto por panceta, lacón y chorizo. Posteriormente, cada pieza se divide en doce raciones.

"Las mujeres del pueblo hacemos todas las boroñas", destacó Prida. La preparación comienza varios días antes de la fiesta y requiere un trabajo minucioso. "Es muy laborioso, porque hasta hay que buscar la leña adecuada, ya que no vale cualquiera", explicó la vecina.

La experiencia acumulada durante décadas tiene también nombres propios. Entre ellos figura Amparo Fernández, encargada de abrir las boroñas antes de su reparto entre los comensales. Lleva haciendo estas piezas toda la vida y sus propias vecinas la consideran una "gran maestra".

En esta edición volvió a estar acompañada por sus hijas, Aurelia y Mónica Corrales, dando continuidad a una tradición familiar estrechamente ligada a la fiesta. Junto a ellas participaron también en los preparativos otras mujeres como Aideé Costales y Carolina Fernández, reflejo del trabajo colectivo que permite mantener viva una celebración que se apoya en la implicación vecinal.

Durante la apertura oficial del festival, el alcalde de Cabranes, Gerardo Fabián Fernández, destacó el valor patrimonial de una tradición que ha logrado conservarse generación tras generación. "Estamos en un lugar que, como bien podemos observar con las fornas centenarias, nos hace perdernos en el origen de los tiempos. No sabemos cuándo se hizo la primera, pero sí que la seguimos utilizando a día de hoy", afirmó.

Para el regidor, la continuidad de esta práctica constituye una de las principales fortalezas de la localidad. "Es un ejemplo de cómo somos capaces de mantener las tradiciones de nuestra tierra", subrayó.

Gerardo Fabián fue también el encargado de presentar al pregonero de esta edición, del que destacó su estrecha vinculación familiar con el concejo. "Jorge es de casa, además de pariente. Es descendiente de La Coterúa y es el actual vicedecano del Colegio de Ingenieros de Minas", señaló antes de darle paso.

Otro de los momentos destacados de la jornada fue la entrega de la "Boroña de oro" a Eugenio Caravia Foncueva. El Alcalde aprovechó el acto para agradecer públicamente su implicación con distintas iniciativas desarrolladas en el municipio durante los últimos años.

"A él le debemos el tener un mercadillo navideño potente en Cabranes, una iluminación festiva en esas fechas y una apuesta directa con fondos reales por hacer algo en el concejo", afirmó.

Gerardo Fabián añadió, además, que la implicación de Caravia ha contribuido al desarrollo de la localidad. "Le debemos algo muy importante del crecimiento de Torazo", afirmó poco antes de la entrega del reconocimiento.

La programación se completó con el tradicional mercáu, el pasacalles protagonizado por Los Yerbatos y El Corriellu La Pandorga y la comida popular que volvió a convertir a la boroña en la gran protagonista de una celebración organizada por la Asociación Cultural y Recreativa Toracense, con la colaboración del Ayuntamiento de Cabranes, la Asociación Cultural y Deportiva El Berizu, la Asociación Cultural Incós y la Ilustre Villa de Torazo.

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