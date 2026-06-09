Las 21 viviendas de alquiler asequibles que el Principado levanta en Candás estarán listas en el verano de 2027

Las 21 viviendas públicas de alquiler asequible que el Principado construye en Candás estarán terminadas en el verano de 2027. La promoción, destinada principalmente a jóvenes, moviliza una inversión de 4,1 millones de euros y se levanta en una parcela cedida por el Ayuntamiento de Carreño en pleno centro de la villa.

El consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, visitó este martes las obras acompañado por el alcalde de Carreño, Ángel García, y destacó la actuación como "un nuevo avance en la estrategia autonómica para incrementar la oferta de vivienda pública en alquiler y facilitar el acceso a una vivienda asequible".

Eficiencia energética

La promoción contempla la construcción de un edificio energéticamente eficiente con 21 viviendas, además de plazas de garaje, trasteros y un local. Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de 21 meses, por lo que la previsión es que concluyan durante el verano del próximo año.

Las viviendas se levantan sobre una parcela situada en la calle Severo Ochoa que fue cedida gratuitamente en 2021 por el Ayuntamiento a la empresa pública Vipasa. El solar, utilizado anteriormente como aparcamiento, permitirá incorporar una nueva promoción pública en una ubicación céntrica de la capital del concejo.

La actuación supone una inversión de 4.106.054 euros y se financia con fondos europeos Next Generation a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Según explicó Zapico, esta promoción no figuraba inicialmente en la planificación estatal y ha podido desarrollarse gracias a la obtención de financiación adicional por parte del Principado.

"Trabajo conjunto"

“Hoy podemos construir aquí 21 nuevas viviendas públicas gracias al trabajo conjunto entre administraciones y a la adecuada gestión de los fondos europeos por parte de la Dirección General de Vivienda. Esta promoción no figuraba inicialmente en la planificación estatal y ha sido posible porque el Principado logró acceder a financiación adicional del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, lo que nos permite seguir impulsando nuevas actuaciones como esta”, señaló el responsable autonómico.

El consejero defendió además el aprovechamiento de los fondos europeos destinados a vivienda y aseguró que Asturias ha ejecutado la totalidad de los recursos asignados, además de captar financiación complementaria para nuevas promociones. "No hemos perdido ni un solo euro de los fondos europeos destinados a vivienda. Al contrario, hemos logrado atraer más recursos que hoy se traducen en nuevas viviendas públicas y en mayores oportunidades para la ciudadanía”, afirmó.

Promociones públicas

Zapico situó la actuación de Candás dentro de un programa más amplio de inversiones en materia residencial impulsado durante la presente legislatura. Según indicó, el Ejecutivo autonómico ha movilizado más de 220 millones de euros en políticas de vivienda, de los que más de 90 millones se destinan a nuevas promociones públicas.

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Asimismo, avanzó que el nuevo Plan Estatal de Vivienda permitirá movilizar más de 230 millones adicionales en Asturias mediante financiación compartida entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el Principado, con el objetivo de seguir ampliando el parque público y promover nuevas actuaciones de alquiler asequible en la comunidad autónoma.