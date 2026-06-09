"Doce", el caballo ciego tutelado en Noreña, encuentra hogar (y un nuevo amor) en Piedras Blancas

Alrededor de siete meses ha tardado "Doce", el caballo ciego de pura raza española tutelado por la Asociación Ecuestre Caballoastur, con sede en Noreña, en encontrar una nueva familia. "Lo ha hecho aquí, en Asturias, aunque un poco más alejado de nuestra zona, concretamente en Piedras Blancas", cuenta Kirstie Gough, voluntaria del refugio. Los trámites para formalizar su adopción se iniciaron el 15 de abril, pero no fue hasta el viernes pasado cuando el colectivo y la nueva propietaria terminaron de firmar todos los documentos necesarios. "El mundo del caballo va muy lento en lo que respecta a trámites burocráticos", señala.

El equino llegó a la asociación después de haber pasado un mes en una finca en El Berrón. Su propietario tuvo que dejarlo allí debido a un problema de salud. Su situación no era muy alentadora, ya que es totalmente ciego. Gough explica que su ceguera no es de nacimiento, sino "producto de una patología que, a día de hoy, sabemos que fue causada por un trastorno neurológico hace aproximadamente tres años". Sin embargo, sus responsables siempre aseguraron que "se adapta totalmente a cualquier entorno en el momento en el que le das tiempo a reconocerlo".

"Durante los últimos cuatro meses fue mucha gente la que se interesó por "Doce", pero necesitábamos una persona y un lugar adecuado para él", añade la voluntaria. Esto suponía un sitio especial, "un terreno llano y con un buen cierre". Por fin, dieron con la persona idónea. Gough detalla que decidieron a la adoptante del caballo, entre otras cosas, "porque la conocíamos, ya que hace años había adoptado otro animal y teníamos buenas referencias tanto de ella como del lugar". Añade, además, que "está en una finca con más caballos, lo que es un plus para él, y recibe también visitas de sus propietarios a diario", cuenta. "Todo el mundo lo adora", añade.

Nuevas amistades y un gran amor

Todas las voluntarias de la asociación coinciden en que "Doce" es un animal muy noble y cariñoso y aseguran que tiene buen trato "con adultos, niños y con otros animales". Desde su llegada a su hogar definitivo, no ha dejado de hacer amigos entre el resto de equinos que comparten espacio con él.

De entre todos ellos, hay una amistad muy especial. Se trata de una yegua llamada "Guiada Elizalde" que se ha convertido en inseparable del caballo. "Van juntos a todos los lados, igual que una pareja de enamorados", bromea Kirstie Gough.

Más allá del amor y la amistad con otros caballos, la voluntaria asegura que lo más importante es que "está muy contento y desde el primer momento fue trotando por la finca". "La gente alucina porque no entienden como es capaz de detectar los peligros o las amenazas. Parece que las percibe", indica.

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Además, gracias a "Doce", muchos de los que se postularon como sus adoptantes, terminaron acogiendo a otros caballos de los que aún permanecían en la finca de Caballoastur. Desde allí, animan a la gente a que "adopte animales sin hogar". "Los amigos no se compran y no encontrarán a nadie más fiel y agradecido que ellos", concluye Kirstie Gough.