Un trabajador de una empresa maderera de Noreña sufre la amputación del dedo pulgar al cortarse con una sierra
Una patrulla de la Guardia Civil desplazó al trabajador al HUCA tras el accidente al estar pendiente mucha sangre
P. T.
Un hombre de mediana edad, trabajador de una empresa maderera en el Polígono de La Barreda de Noreña, sufrió un accidente laboral esta mañana, con la amputación del dedo pulgar de una mano. El suceso se produjo en torno a las 8.30 de la mañana, y contó con la intervención de efectivos de la Policía Local de Noreña y de la Guardia Civil. La patrulla de la Benemérita fue la encargada de trasladar al afectado al HUCA, ante la situación crítica, ya que estaba perdiendo mucha sangre.
El suceso se produjo tras cortarse el hombre un dedo con una sierra de madera, lo que le provocó un fuerte desgarro. En ese momento una patrulla de la Policía Local se encontraba la zona y fue cuando recibieron el aviso de un compañero, que había salido de la nave de trabajo, pidiendo auxilio. Los agentes fueron los primeros en prestarle atención, para evitar que no se desengrase.
Poco después se acercaron efectivos de la Guardia Civil al lugar de los hechos. Debido a que estaba perdiendo mucha sangre, decidieron trasladarse al Hospital Universitario Central de Asturias.
Al HUCA llegó consciente, pero una situación delicada, pendiente de si los sanitarios podían salvarle el dedo, tras el corte con la sierra de madera.
- Multas entre 300 y 900 euros después de rellenar el depósito de su coche con gasolina 95 tras el encarecimiento del litro: la Guardia civil ya extrema la vigilancia
- Multado con 200 euros e inmovilización del vehículo pese a circular respetando la de velocidad pero errar en lo que pasa en el asiento trasero: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 cojines para terraza más barato: por solo 3,99 euros
- Muere un vecino de Oviedo de 54 años en un brutal accidente de tráfico en la autovía A-64 a la altura de Pola de Siero
- Fernando Melero y Claudio, coronel del Ejército y analista de Oriente Medio: 'Si la guerra en Irán continúa, en breve tiempo sufriremos la escasez de petróleo y de gas
- El BOE hace oficial la tasa 0,0 con multa de 500 euros y pérdida de 4 puntos del permiso conducir: la Guardia Civil ya empieza a parar
- En las próximas horas llegará a Asturias un frente de aire polar que desplomará los termómetros: 16 grados de máxima en Oviedo
- Revuelta de docentes de Lengua por el análisis de una frase de la PAU en Asturias