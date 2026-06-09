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Un trabajador de una empresa maderera de Noreña sufre la amputación del dedo pulgar al cortarse con una sierra

Una patrulla de la Guardia Civil desplazó al trabajador al HUCA tras el accidente al estar pendiente mucha sangre

Vista general del polígono de La Barreda, en Noreña

Vista general del polígono de La Barreda, en Noreña / LNE

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P. T.

Un hombre de mediana edad, trabajador de una empresa maderera en el Polígono de La Barreda de Noreña, sufrió un accidente laboral esta mañana, con la amputación del dedo pulgar de una mano. El suceso se produjo en torno a las 8.30 de la mañana, y contó con la intervención de efectivos de la Policía Local de Noreña y de la Guardia Civil. La patrulla de la Benemérita fue la encargada de trasladar al afectado al HUCA, ante la situación crítica, ya que estaba perdiendo mucha sangre.

El suceso se produjo tras cortarse el hombre un dedo con una sierra de madera, lo que le provocó un fuerte desgarro. En ese momento una patrulla de la Policía Local se encontraba la zona y fue cuando recibieron el aviso de un compañero, que había salido de la nave de trabajo, pidiendo auxilio. Los agentes fueron los primeros en prestarle atención, para evitar que no se desengrase.

Poco después se acercaron efectivos de la Guardia Civil al lugar de los hechos. Debido a que estaba perdiendo mucha sangre, decidieron trasladarse al Hospital Universitario Central de Asturias.

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Al HUCA llegó consciente, pero una situación delicada, pendiente de si los sanitarios podían salvarle el dedo, tras el corte con la sierra de madera.

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