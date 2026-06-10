Éxito de los jóvenes de Bimenes en la fórmula uno eléctrica: un equipo yerbato se impone en la carrera de Vitoria

La Asociación Llume Yerbata, impulsora de proyectos educativos y tecnológicos en la Comarca de la Sidra, ha logrado dos resultados destacados en el evento Greenpower NClic, celebrado este fin de semana en Vitoria, consolidando su presencia en el panorama nacional de ingeniería educativa.

El equipo Comet Gen se proclamó ganador de la categoría F24, firmando una actuación sobresaliente tanto en estrategia como en rendimiento técnico. Los pilotos Noé Castellanos, Noah Alonso y Guillermo Fonseca llevaron el coche a lo más alto, demostrando control, constancia y capacidad de adaptación en carrera. La mejora del vehículo ha sido posible gracias a la colaboración de Bango Racing Cars, cuyo apoyo técnico ha permitido optimizar el diseño, la aerodinámica y el comportamiento del coche en pista.

El equipo SMALT, formado por los pilotos más jóvenes del programa, alcanzó un meritorio tercer puesto en la categoría Goblin. Los pilotos Martín Robledo y Tao Benajes destacaron por su creatividad, coordinación y habilidad para aplicar conceptos de ciencia y tecnología en un entorno real de competición.

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Este podio supone, destaca la asociación, un impulso para las vocaciones científicas tempranas dentro de la Comarca de la Sidra. La participación en Greenpower forma parte de la estrategia de la Asociación Llume Yerbata para promover el aprendizaje activo y despertar vocaciones científicas y tecnológicas mediante proyectos reales de ingeniería. Los logros obtenidos en Vitoria "refuerzan el papel de la asociación como agente dinamizador del talento juvenil en Asturias", subrayan.