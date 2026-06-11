Menos "clicks" para consumir mejor: el programa "Consumópolis" premia en Noreña a varios centros educativos por sus iniciativas de concienciación

Reflexionar antes de comprar, distinguir entre necesidades reales y deseos momentáneos y desarrollar una actitud crítica frente a los mensajes publicitarios. Esas han sido algunas de las ideas centrales de la XXI edición de Consumópolis, el programa educativo promovido por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo que promueve hábitos responsables entre los escolares asturianos y que este jueves celebró la entrega de premios en el IES Noreña.

La iniciativa, dirigida a alumnado de Primaria y Secundaria de centros públicos, concertados y privados, se ha consolidado como una herramienta para acercar a los jóvenes conceptos relacionados con el consumo sostenible, los derechos de las personas consumidoras y el impacto que las decisiones de compra tienen sobre la economía doméstica, el entorno social y el medio ambiente.

Durante el acto, el consejero de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, Ovidio Zapico, destacó la importancia de formar consumidores «críticos, responsables y solidarios» desde las aulas. El responsable autonómico definió Consumópolis como un «referente» educativo y un concurso «consolidado ya a lo largo de muchísimos años» que fomenta la participación y el trabajo en equipo, valores que consideró especialmente necesarios en la sociedad actual.

Zapico también agradeció la implicación del profesorado y felicitó tanto a los equipos premiados como al conjunto de participantes. Además, enmarcó la iniciativa dentro del objetivo de construir una ciudadanía más consciente de sus derechos como personas consumidoras y capaz de tomar decisiones informadas en un contexto marcado por el consumo constante.

Compras compulsivas

La edición de este año ha puesto especial énfasis en la necesidad de evitar las compras impulsivas y de analizar de forma crítica los estímulos que reciben los consumidores, especialmente los más jóvenes. A través de actividades colaborativas y propuestas didácticas como podcasts, los estudiantes han trabajado sobre cómo influyen la publicidad, las tendencias o la presión social en los hábitos de consumo y sobre la importancia de adoptar comportamientos más responsables y sostenibles.

En la categoría de 5.º y 6.º de Primaria, el primer premio fue para el CP Condado de Noreña. En 1.º y 2.º de ESO resultó ganador el IES Noreña, mientras que en la categoría de 3.º y 4.º de ESO y FP Básica el reconocimiento recayó en el IES Infiesto.

Los segundos premios correspondieron al CP Condado de Noreña, en Primaria; al Colegio Salesiano Santo Ángel de Avilés, en 1.º y 2.º de ESO; y al IES Doctor Fleming de Oviedo, en la categoría de 3.º y 4.º de ESO y FP Básica.

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Al acto asistieron también la viceconsejera de Derechos Ciudadanos, Beatriz González Prieto; el director general de Consumo, Faustino Zapico, y la directora general de Inclusión Educativa y Ordenación, María Dolores Bueno.