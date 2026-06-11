El establecimiento que hace la mejor fideuá del mundo está en Candás y ya suma numerosos reconocimientos

El restaurante Casa Repinaldo, referente de la cocina tradicional asturiana y reconocido en numerosos certámenes gastronómicos a lo largo de los últimos años, ha logrado un nuevo hito al proclamarse ganador del Concurso Internacional de Fideuá de Gandía, una de las citas más prestigiosas dedicadas a este plato en España.

El establecimiento candasín acudió a la competición tras conseguir el pasado 16 de mayo el primer puesto en el II Campeonato de Asturias de Fideuá, celebrado en Turón y organizado por el Ayuntamiento de Mieres. Ese triunfo le otorgó el pase directo al certamen internacional, donde se impuso a participantes llegados de distintos puntos del mundo.

La delegación asturiana estuvo integrada por representantes del Ayuntamiento de Mieres, entre ellos la concejala de Comercio y Hostelería, Beatriz Flórez, y el concejal de Deportes, César Menéndez, así como miembros de la Sociedad Turonense de Festejos (SOTUFE", que acompañaron al equipo durante la competición.

Calidad

Casa Repinaldo suma así un nuevo reconocimiento a una trayectoria marcada por la defensa de la cocina tradicional y la calidad de sus elaboraciones, una línea de trabajo que le ha valido premios y distinciones en diferentes concursos gastronómicos como el del mejor cachopo.

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Desde el Ayuntamiento de Mieres han trasladado su felicitación al restaurante por este importante logro y han destacado el creciente prestigio del Campeonato de Asturias de Fideuá, que en tan solo dos ediciones se ha convertido en una referencia dentro del sector. La victoria de Casa Repinaldo en Gandía supone, además, un respaldo al certamen asturiano, al demostrar el alto nivel de sus participantes y la proyección que está alcanzando la competición organizada en el concejo.