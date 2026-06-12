El Orfeón Condal de Noreña celebra su tradicional Encuentro Coral

El Orfeón Coral de Noreña organiza un año más, en colaboración con el Ayuntamiento, su tradicional Encuentro Coral. La cita tendrá lugar el próximo sábado, 20 de junio, en la Iglesia parroquial de Santa María a las siete de la tarde. En esta cuarta edición, la formación invitada será el Coro Renacer, de Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Cada una de las agrupaciones interpretará seis temas. "Ellos tienen un repertorio bastante variado y cantarán alguna habanera", explicó Beatriz Corzo, presidenta del Orfeón Condal. "Por nuestra parte, interpretaremos una obra de Mendelssohn, una de Sudáfrica, una de Estonia y dos asturianas", apuntó. El concierto finalizará con la interpretación de "Il Paradiso" de Marco Frisina a cargo de ambos coros.

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Pilar Cuesta, edil de Cultura de Noreña, destacó durante la presentación del acto que "desde el Ayuntamiento estamos encantados de colaborar y contamos, además, con el apoyo del párroco de Noreña, Pedro Tardón". Añadió, además, que "no hay mejor lugar en Noreña para celebrar un encuentro de estas características".