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La patronal de la construcción urge a desbloquear el plan de Albo en Candás y liberar suelo para unas 300 viviendas

«No se puede parar por un tema ideológico o político, y tampoco por lo burocrático», destaca Joel García sobre un proyecto que sigue pendiente de una modificación parcial del planeamiento

Por la izquierda, Ángel García, Guillermo Menéndez y Joel García, antes de la reunión en el Ayuntamiento de Carreño.

Por la izquierda, Ángel García, Guillermo Menéndez y Joel García, antes de la reunión en el Ayuntamiento de Carreño.

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José A. Ordóñez

José A. Ordóñez

Candás (Carreño)

El presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC), Joel García, se reunió este viernes en Candás con el alcalde de Carreño, Ángel García Vega, dentro de la ronda de contactos que está realizando tras su reelección al frente de la patronal. Al encuentro, celebrado en el Ayuntamiento, asistieron también Guillermo Menéndez y Carmen León, integrantes de la junta directiva de la organización.

Tras la reunión, García afirmó que Carreño registra una importante demanda de vivienda y señaló que el objetivo de la visita era conocer los planes urbanísticos previstos por el gobierno local. «Hay que perder el miedo al urbanismo legal y hay que tener suelo finalista», afirmó el presidente de la CAC, quien defendió la necesidad de avanzar en los desarrollos planteados para incrementar la oferta residencial. Entre los asuntos abordados durante el encuentro destacó la situación del plan de los terrenos de la antigua fábrica de Albo, situados en el centro de Candás. «No se puede parar por un tema ideológico o político, tampoco por un tema burocrático», indicó. El dirigente empresarial aseguró que la falta de vivienda constituye actualmente «un problema social» y recordó que la capital de Carreño se encuentra dentro del entorno metropolitano asturiano, donde existe una elevada demanda residencial. En referencia a Albo, insistió en la necesidad de buscar soluciones que permitan desarrollar esos terrenos y avanzar en la generación de nueva vivienda.

Por su parte, Ángel García agradeció la visita y subrayó que Candás "lleva más de diez años con un importante estancamiento urbanístico en la generación de vivienda", una situación que el actual gobierno municipal trata de corregir mediante una modificación puntual del planeamiento. El regidor destacó que esa modificación, pendiente todavía de una votación para su aprobación definitiva, permitiría liberar suelo para alrededor de 300 viviendas y mejorar la ordenación urbanística de diferentes ámbitos del núcleo urbano.

Perlora

La reunión también sirvió para analizar la situación de la Ciudad Residencial de Perlora, otro de los proyectos que ambas partes consideran relevantes para el futuro del concejo. Sobre este asunto, Ángel García explicó que el Ayuntamiento continúa trabajando con la administración autonómica en la tramitación urbanística necesaria y avanzó que la aprobación inicial del documento urbanístico podría producirse a lo largo del próximo mes de julio, siempre dentro de los plazos previstos por las distintas administraciones implicadas.

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El Alcalde defendió que Perlora es «un proyecto bueno y positivo para Carreño y para Asturias» y confió en que los trabajos administrativos permitan seguir avanzando en una actuación que lleva años pendiente de desarrollo.

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