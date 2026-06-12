La patronal de la construcción urge a desbloquear el plan de Albo en Candás y liberar suelo para unas 300 viviendas
«No se puede parar por un tema ideológico o político, y tampoco por lo burocrático», destaca Joel García sobre un proyecto que sigue pendiente de una modificación parcial del planeamiento
El presidente de la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC), Joel García, se reunió este viernes en Candás con el alcalde de Carreño, Ángel García Vega, dentro de la ronda de contactos que está realizando tras su reelección al frente de la patronal. Al encuentro, celebrado en el Ayuntamiento, asistieron también Guillermo Menéndez y Carmen León, integrantes de la junta directiva de la organización.
Tras la reunión, García afirmó que Carreño registra una importante demanda de vivienda y señaló que el objetivo de la visita era conocer los planes urbanísticos previstos por el gobierno local. «Hay que perder el miedo al urbanismo legal y hay que tener suelo finalista», afirmó el presidente de la CAC, quien defendió la necesidad de avanzar en los desarrollos planteados para incrementar la oferta residencial. Entre los asuntos abordados durante el encuentro destacó la situación del plan de los terrenos de la antigua fábrica de Albo, situados en el centro de Candás. «No se puede parar por un tema ideológico o político, tampoco por un tema burocrático», indicó. El dirigente empresarial aseguró que la falta de vivienda constituye actualmente «un problema social» y recordó que la capital de Carreño se encuentra dentro del entorno metropolitano asturiano, donde existe una elevada demanda residencial. En referencia a Albo, insistió en la necesidad de buscar soluciones que permitan desarrollar esos terrenos y avanzar en la generación de nueva vivienda.
Por su parte, Ángel García agradeció la visita y subrayó que Candás "lleva más de diez años con un importante estancamiento urbanístico en la generación de vivienda", una situación que el actual gobierno municipal trata de corregir mediante una modificación puntual del planeamiento. El regidor destacó que esa modificación, pendiente todavía de una votación para su aprobación definitiva, permitiría liberar suelo para alrededor de 300 viviendas y mejorar la ordenación urbanística de diferentes ámbitos del núcleo urbano.
Perlora
La reunión también sirvió para analizar la situación de la Ciudad Residencial de Perlora, otro de los proyectos que ambas partes consideran relevantes para el futuro del concejo. Sobre este asunto, Ángel García explicó que el Ayuntamiento continúa trabajando con la administración autonómica en la tramitación urbanística necesaria y avanzó que la aprobación inicial del documento urbanístico podría producirse a lo largo del próximo mes de julio, siempre dentro de los plazos previstos por las distintas administraciones implicadas.
El Alcalde defendió que Perlora es «un proyecto bueno y positivo para Carreño y para Asturias» y confió en que los trabajos administrativos permitan seguir avanzando en una actuación que lleva años pendiente de desarrollo.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de dos almohadas más baratas del mercado: por solo 4,99 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de pie de diseño en madera más potente del mercado: con 5 niveles de velocidad de alto rendimiento
- Multa de 200 euros después de rellenar el depósito con diésel tras la bajada de precio: la Guardia civil extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bádminton más barato del mercado: disponible por menos de 10 euros
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tostadora más potente y barata del mercado: con 8 niveles de ajuste y un soporte para panecillos integrado
- Cazado un conductor a 217 km/h en un tramo de 120 en Cangas del Narcea: la Guardia Civil intensifica los controles contra las carreras ilegales
- Revés para la DGT y reembolsos de 300 euros: devolución de las multas de velocidad tras la sentencia judicial
- Detenido un hombre en la calle Corrida de Gijón por matar a una gaviota que 'les estaba molestando' en una terraza