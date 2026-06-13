Fresas grandes y exquisitas para el Festival de Candamo: "Este año hay menos fruto, pero de gran calidad"

Hay pocas fresas pero las que han brotado son de una excelente calidad. Por ello, todo parece indicar que este próximo domingo habrá que acudir a primera hora al XLVII Festival de la Fresa de Candamo, en Grullos, para no perder oportunidad de probar los excelentes frutos rojos que dan las huertas del concejo. La escasa producción de esta temporada se debe, según explican los productores, a las tormentas y elevadas temperaturas del pasado mes de mayo. Si bien, avanzan, que en las próximas dos semanas los fresales candaminos se teñirán de rojo.

"En abril había muchas, muy buenas y grandes, pero a mediados de mayo con aquellas tormentas que hubo se estropearon porque, aunque no trajeron mucha agua, solo el ambiente de tormenta ya les afecta; y para remate el calor extremo que vino después", explica la productora de Aces, Teresa López, quien tuvo que tirar toda la producción a la basura el pasado mayo.

La agricultora candamina recuerda que los frutos estaban tan dañados por las afecciones del tiempo que "no valían ni para casa, se deshacían en la mano". Lo mismo le ha pasado a Cruz Arango, productora de Santoseso, donde los chaparrones primaverales aguaron el crecimiento de sus fresales: "Son muy delicadas y a poco que les afecte el tiempo las machaca, entre las tormentas y aquel calor que hizo se fastidiaron todas", señala.

Este parón, que ha obligado a las plantas a florecer de nuevo para brotar en fruto, ha impedido que las productoras consigan unos buenos kilos de fresas para llevar al festival. "Tengo ahí unas fresas fichadas a ver si maduran para el domingo, espero que no las fichen antes los pájaros porque este año si saco un kilo de fresa, que no lo sé, será un milagro", comenta López mientras examina el fresal con su nieta Nerea Iglesias Cuervo.

Floración atrasada

"Con todo lo que pasó en mayo, la floración viene atrasada, así que vamos a llevar muy poco al festival, lo que podamos. Algo es algo", dice resignada Arango, quien augura una gran cosecha en unas dos semanas con el parte meteorológico en mano, que prevé calor, lo que más necesita la fresa para alcanzar su característico dulzor. "A ver el tiempo cómo viene, pero yo creo que en dos semanas va a haber mucha y muy buena porque lo que vino hasta ahora es de muchísima calidad", añade.

También en Aces esperan que el campo se tiña de rojo pronto, aunque López lamenta no poder acudir con unas cestas bien cargadas de fresas al certamen de Grullos. Eso sí, confía en una gran producción a partir de mediados de junio: "Hay bastante flor, hay que esperar que salgan y a ver si las que ya salieron van madurando un poco porque ya tuve que regar algo", indica.

Cruz Arango muestra una cesta llena de fresas de su huerta de Santoseso. / Sara Arias

La que da buena cuenta de la calidad de estas fresas candaminas es la nieta de López, la pequeña Nerea es una experta "en ayudar a comerlas", dice su abuela. "Es que están muy buenas", subraya la niña. Así es, las productoras tienen pocas fresas pero las que son de primera calidad, grandes y sabrosas, ideales para sobrellevar las altas temperaturas que se esperan los próximos días.

Tarta gigante solidaria

Y aquellos que quieran dar cuenta de las fresas de Candamo, deberán madrugar el domingo para estar en la apertura del Festival de la Fresa de Candamo, prevista para las 11.00 horas. Participan 12 productores locales y lo que se desconoce por el momento es la cantidad de kilos que habrá de fresa, "ya que hasta que no las traigan, no podemos saber cuántas hay", explica la alcaldesa, Marta Menéndez, quien invita al público a disfrutar de la jornada, que tendrá lugar en el parque de Grullos, junto al Ayuntamiento.

Desde el inicio del festival habrá servicio de barra y animación musical con el grupo de pandereteras "Muyeres por Candamo". Además, a las 12.00 horas se prevé el reparto de una tarta gigante de fresas con fines solidarios. Los 2 euros del donativo por ración se destinarán a la Asociación Galbán. Asimismo, a las 13.00 horas, será el concierto del grupo "Picarós" y a las 14.00 horas, la entrega de la "Fresa de Oro", al que seguirá la actuación del grupo "Leirana".

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El Festival de la Fresa de Candamo ya está listo para recibir al público en la jornada del próximo domingo, en la que se espera que las fresas vuelen en ventas durante la primera media hora de exposición.