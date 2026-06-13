"El futuro del turismo está en la naturaleza" y Teverga acoge un encuentro clave, que reúne a expertos y a protagonistas de experiencias de éxito

"El futuro del turismo está en la naturaleza" y Teverga acoge en breve "el encuentro clave" para "aprender, debatir y crear alianzas" en torno a este asunto. Será los días 16 y 17 de junio, en el salón de actos "Celso Peyroux" de la Casa de Cultura, y contará con expertos y protagonistas de experiencias de éxito que las compartirán durante distintas sesiones a lo largo de dos días.

Las Jornadas de Turismo de Naturaleza tienen por objetivo el intercambio de ideas, las conversaciones cara a cara y la creación de oportunidades y conexiones "que generan impacto". Se inaguran el 16 de junio, día dedicado a compartir planteamientos sobre "Cómo el turismo puede garantizar el futuro de la zona natural y rural". La inauguración institucional, a las 16.30 horas, contará con la presencia de Lara Martínez, viceconsejera de Turismo del Principado de Asturias, y de Adrián Gayo, alcalde de Teverga.

A las 16.45 horas, Jorge Vallina, gerente Plan Sostenibilidad Turística de Teverga y Redes, hablará de la hoja de ruta turística del Plan de Sostenibilidad Turística de Teverga. A continuación, a las 17.15, intervendrá Rubén Moreno, CEO de Orión/Astronomía, que ofrecerá su experiencia sobre "Cómo aprovechar turísticamente la naturaleza nocturna".

A las 17.45 está previsto que Asunción Torre, presidenta de la Asociación de Empresas Redes Natural, y José Lata, presidente de Disfruta Teverga, compartan charla sobre "El turismo de naturaleza desde la mirada de los emprendedores locales".

Más tarde, desde las 18.15 horas, se desarrollará el panel sobre "Turismo en los parques naturales de Ubiñas y Somiedo". Participarán Enrique Fernández Cabezas, director conservador del Parque Natural de Las Ubiñas-La Mesa y Luis Fernando Alonso Sierra, director conservador del Parque Natural de Somiedo. A las 19.15, Estrella Sobrino, CEO de Los Ruralistas, hará un resumen del día.

Tecnología y gestión

El 17 de junio, el día gira en torno a “La naturaleza pasa de ser 'el escenario', a ser un activo para el turismo”. La jornada comienza a las 10.00 horas, con Arturo Crosby, CEO de Forum Natura y fundador de Tourism4Nature, que disertará sobre "La naturaleza: valor estratégico para el turismo sostenible".

A las 10.30, Enrique Lara, CEO de Ok Located, hablará de "Las tecnologías al servicio del turismo de naturaleza", y a las 11.00, Pablo Rodríguez, director de GEOCyN ofrecerá su experiencia en materia de "Naturaleza o Destino de Naturaleza". A las 11.30 habrá una pausa para un café y a partir de las 12.00 tendrá lugar el panel "¿Cómo compatibilizar la gestión turística con la conservación y regeneración del medio natural?”. Contará con Estrella Sobrino (Los Ruralistas), Astor García (CBTT Valles Oso), Rigodo Silvestre (Pueblo Astur), Arancha García (Tierra del Agua), Carlos Bueno (La Montaña Mágica) y José Manuel Muñiz (Los pilares de Carreño).

A las 13.00 horas se desarrollará una mesa de conclusiones a cargo de Jorge Vallina y Arturo Crosby y a las 13.30 horas tendrá lugar la clausura a cargo de David Villar, director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios del Principado de Asturias. El cierre institucional de las jornadas lo hará el alcalde de Teverga, Adrián Gayo, y a partir de las 14.00 horas, habrá un vino y un networking para los participantes.

Por la tarde, desde las 17.00 horas, hay una salida de campo en bici (FAM TRIP: CBTT Valles del oso), para la que es imprescindible reserva anticipada.

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También para acudir a las jornadas hay que inscribirse a través del correo contacto@tourism4nature.org. Es gratuito. Estas jornadas son parte de una actuación financiada por la Unión Europea – NextGenerationEU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, el Ministerio de Industria y Turismo, el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de Teverga.