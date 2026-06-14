Ángel García Vega, alcalde de Carreño (IU): "Me presentaré a la reelección, hay muchos proyectos por ejecutar"

Ángel García Vega (IU) es alcalde de Carreño al frente de un gobierno en el que también está integrado Somos. En esta entrevista repasa los temas de actualidad en el concejo y anuncia que aspirará a la reelección en los comicios del año que viene. «Hay muchos proyectos por ejecutar», afirma.

-¿Qué valoración hace de lo que va de mandato?

-Las valoraciones tiene que hacerlas la gente. Pero bueno, la que nosotros hacemos es muy positiva. El primer año, por eso de entrar nuevos tras 24 de gobierno socialista, hubo que hacer cambios, modificaciones, replanteamientos y, sobre todo, lo que tiene que ver con la forma de funcionar del Ayuntamiento y del presupuesto. Ese trabajo nos da la base para entender que ya tenemos el mandato encauzado. Se están haciendo proyectos e inversiones muy importantes .

-¿Hay algún proyecto en el que quiera centrarse especialmente en lo que resta de mandato?

-Tenemos muchos. Grandes, pequeños y medianos. Si tengo que destacar uno, sería solucionar el problema de la vivienda en Candás. Tenemos una modificación urbanística sobre la mesa que está pendiente de su aprobación definitiva en el Pleno. Cuando se consiga será una felicidad para mí que por fin la gente de Carreño tenga opción a vivienda tras diez años de parón de la construcción. Otro de los proyectos claves es la recuperación y rehabilitación de Perlora. Estamos trabajando junto con el Gobierno de Asturias y creo que vamos avanzando bien. Quizás más lento de lo que yo quisiera. Me gustaría que todo fuera más rápido, pero sí es cierto que vamos trabajando de la mano y en la buena dirección. Por lo tanto, tengo esperanzas de lograr algo bueno para Candás.

-¿Cómo está el plan de Albo?

-Es la unidad más importante dentro de la modificación urbanística que yo presenté nada más llegar al gobierno. El plan de ordenación urbana de Carreño llevaba paralizado diez años y, cuando llegamos, preparamos una modificación urbanística de urgencia para el Candás urbano. Dentro de esa modificación urbanística, la unidad de Albo es la más relevante, de en torno a 150 viviendas. Lo más importante de todo es reordenar el centro de Candás, sanear ambientalmente la zona y eliminar ese impacto industrial de ruina que tiene ahora mismo. Estoy en conversaciones con la propiedad, fluidas y muy buenas. Estamos más cerca que lejos de un acuerdo. Lo único que quedaría es conseguir una aprobación en el Pleno con nueve votos favorables .

-Esta semana hubo noticias sobre las viviendas públicas de alquiler que estarán listas el año que viene...

-Es una gran noticia, fruto del trabajo. Una vez que llegamos al gobierno, nos pusimos a trabajar con la Consejería de Vivienda. La buena relación, la buena colaboración y la buena intención de las administraciones dieron como resultado poder iniciar por fin la ejecución de 21 viviendas públicas, que espero sean un ejemplo para replicar el modelo. Tenemos varias parcelas públicas para promociones similares.

- ¿Ve encarrilada la recuperación de Perlora?

-Sí, pero va muy lento. Creo que la administración debería ser más diligente a la hora de tramitar estos proyectos tan relevantes. Tenemos buenas perspectivas. Hay empresas muy potentes interesadas en participar en la recuperación de Perlora y en su futura explotación. Ojalá pudiera ser una gestión cien por cien pública, pero hoy en día es un escenario difícil de conseguir.

-¿Qué balance hace del viaje que realizó a China?

-Muy positivo. Mi intención es mostrar a China, una potencia mundial con la que llevo hablando aproximadamente un año a través de la embajada, que Carreño, por ubicación estratégica y por trayectoria empresarial e industrial, puede ser un destino para inversiones. Tenemos una bolsa de suelo de 300.000 metros cuadrados en Tabaza y creo que es una oportunidad para que un gran proyecto empresarial pueda asentarse aquí. Esta relación acaba de nacer y tendremos que seguir trabajando, pero la valoración es muy interesante.

-Da la impresión de que en la política local hay gran tensión entre gobierno y oposición. ¿Es así?

-Tanto como tensión, no creo. Lo que sí es verdad es que hay un distanciamiento importante y no sabría muy bien decirle por qué. Entiendo que es fruto del cambio que hubo en 2023. Como decía antes, 24 años del PSOE fueron muchos y que entrásemos nosotros no se aceptó de forma positiva . Yo estoy tranquilo. No me preocupo mucho de las estrategias de otros.

-¿Ya han decidido en qué se va a invertir el remanente?

-Son casi dos millones y medio de euros. Vamos a hacer diferentes bloques de inversión tanto en la zona rural como en la urbana, sobre todo en lo que tiene que ver con asfaltado de caminos y obras varias, además de en instalaciones deportivas y en su modernización. Gastaremos también en los centros educativos.

-¿Hay avances en el tema de la ambulancia?

- Hemos conseguido negociar y pactar con la Consejería la implantación en Carreño del servicio de ambulancia exclusiva las 24 horas del día durante todo el año. Será desde finales de este mes. Además, hemos pactado un aumento de cupo con un médico y una enfermera para paliar las listas de espera. También hemos acordado con la Consejería implantar aquí el servicio de fisioterapia y rehabilitación.

-¿Se presentará a la reelección?

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- Sin duda. Cuando uno se embarca y sale elegido, salvo causa mayor, tiene la obligación de repetir. Con cuatro años es muy difícil sanear un ayuntamiento y ponerlo en marcha. Quedan muchos proyectos sin ejecutar y necesitamos otro mandato. El objetivo será la mayoría absoluta, ante lo que está pasando en el Ayuntamiento. Hay una oposición, una parte más que otra, que lo que está intentando es paralizar la acción de gobierno y la ejecución de proyectos. Si tuviésemos una mayoría cómoda no dependeríamos de caprichos.