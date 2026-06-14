Antiguos alumnos del Colegio San Luis de Pravia celebran 50 años de su promoción en un emotivo reencuentro

Un día lleno de recuerdos y anécdotas. Así fue la celebración del 50.º aniversario de la promoción 1975-1976 del Colegio San Luis de Pravia, que actualmente se llama Reina Adosinda. El grupo de exalumnos disfrutó de una jornada en la que muchos se volvieron a ver después de años, en la que pudieron compartir cómo les ha ido en la vida.

El encuentro comenzó con un responso en la Colegiata de Pravia en memoria de los compañeros fallecidos, al que siguió una visita por las instalaciones del centro educativo, donde fueron recibidos por la actual directiva.

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Después, tras un animado vermú en Casa Vila, disfrutaron de una comida fraternal en el hotel Rey Silo, edificio que es la antigua residencia donde dormían los internos del colegio por aquel entonces. Tras degustar los platos, los antiguos compañeros llenaron la tarde de charlas y conversaciones en las que los años de juventud estuvieron muy presentes.