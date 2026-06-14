El Festival de la Fresa de Candamo agota existencias ante la escasez de cosecha: "Vinimos temprano porque se acaban"

Las fresas volaron. Los productores que participaron este domingo en el XLVII Festival de la Fresa de Candamo, en Grullos, vendieron todo ya una hora antes del inicio del concurso-exposición. Las tormentas y altas de temperaturas del pasado mes de mayo han mermado el cultivo, por lo que hubo pocos kilos que comercializar. Eso sí, lo que llegó a los stands fueron todas piezas de gran calibre y mejor sabor.

Los amantes de este tesoro rojo candamín acudieron a primera hora de la mañana para no quedarse sin su caja. También congregó a mucho público el reparto de 1.000 raciones de tarta de fresa con fines solidarios y la entrega de premios. Este año la Fresa de Oro fue para Maite Fernández, de El Valle.

"Traje una cestina porque este año fue de llamar la atención cómo le afectó el calor a la fresa, pero creo que habrá mucha en 10 días, ya que las plantas están muy fuertes y con muchas guías", celebró la ganadora de 2026. La segunda plaza fue para Patricia Lledes, de San Román, y la tercera para Orencita Miranda, de Ventosa.

Las fresas a la venta durante el festival se vendieron en poco más de una hora. "Vinimos temprano porque si no se acaban y no queríamos quedarnos sin ellas, el aroma y el sabor que tienen las fresas de Candamo no lo tienen otras", indicó María José Covirán, llegada desde Oviedo, directa a los puestos de venta de la fruta, muy codiciada por la cosecha escasa. "No hay otra cosa, traje lo que había", dijo resignada Herminia Alba, cultivadora de Aces.

También Orencita Miranda y su hijo, Jorge Sánchez, llevaron una mínima parte de las fresas que portan habitualmente al festival, en torno a 60 kilos. "Este año, entre los dos, traemos ocho, es demasiado poco lo que hay, como ahora no llueva algo nos despedimos de las fresas este año", auguró la mujer. Presumió de que sus nietos "solo comen fresa de Candamo, la comprada no la quieren".

Fresas "únicas"

Los productores llegaron con muy pocos kilos a la muestra por las afecciones del tiempo, pero con unas fresas de gran tamaño e increíble sabor. "Están muy, muy buenas. Yo soy mucho de comer fresas a diario y las de aquí son únicas, no tienen nada qué ver con las que se venden por ahí", aseguró Manuel García, de Turón, uno de los primeros en llegar a por ellas.

Los productores dejaban los pocos kilos que tenían reservados a los clientes para recogerlos al final del festival. Tan solo Mari Luz Estrada, de Cuero, pudo vender algo más, aunque en una hora ya no tenía ni un gramo de fresas. Por eso, en su puesto había una larga cola, entre ellos los turistas de Madrid Pilar de Juan y José Manuel Rodríguez: "Hemos venido directos y con ganas de probarlas", subrayó la mujer, que consiguió una de las últimas cajas del puesto.

El jurado

La cita también contó con otros puestos de agroalimentación y artesanía, así como animación musical, un "punto violeta" y se repartieron 1.000 raciones de tarta de fresa con fines solidarios, cuya recaudación será destinada a la Asociación Galbán.

"Es un día de fiesta y encuentro, este año hay menos fresas porque en Candamo tenemos productores caseros, familiares, no producciones industriales y el tiempo es lo que tiene", señaló la alcaldesa, Marta Menéndez, quien acompañó al jurado encargado de otorgar los premios.

Estuvo compuesto por especialistas del Servicio Regional de Investigación Agroalimentaria (Serida): Marta Ciordia, Silvia Baizán y Teodomiro Argüelles, quienes pasaron por todos los puestos realizando mediciones de azúcar de las fresas, probándolas y oliéndolas. Una vez que los expertos realizaron la valoración, los productores entregaron las cajas encargadas a los clientes.

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