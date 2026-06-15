Las hermanas Susana y Laura Ovín serán las pregonas del 49.º Festival de la Sidra de Nava

El Festival de la Sidra de Nava roza ya el medio siglo de vida. La aventura que comenzó allá por el año 1969 afronta este verano, del 10 a 12 de julio, su 49.º edición. Y será "muy especial", como explicó el alcalde de Nava, Juan Cañal, durante la presentación de la programación. Uno de los motivos es que por primera vez habrá dos personas para el pregón: las hermanas Laura y Susana Ovín, navetas y maestras escanciadoras. Y el otro es que los llagares participarán en el concurso con dos cajas. La razón es que se subastará la segunda de quien sea elegido como ganador. Y se destinarán los fondos recaudados a una causa solidaria, la lucha en la investigación del cáncer infantil de la fundación “El Sueño de Vicky”.

"Este festival se ha transformado, hasta permitir que alguien que pueda venir a primera hora de la mañana siga disfrutando hasta de noche, para vivir la experiencia cultural sidrera", resaltó el regidor naveto, en la presentación de la fiesta, en el Museo de la Sidra.

Le acompañaron en el acto Leocadio Redondo, cronista de Nava; Jairo Palacios; concejal de Deportes de Nava; Ana Emilia Ordóñez, presidenta de la cofradía de “Los Siceratores”; Juan Roza, en representación de los llagareros; la escanciadora profesional Laura Ovín; y Xuan de Con, antropólogo y experto en sidra.

“El programa va más allá del sábado, aunque se mantiene como el día grande”, destacó el concejal de Festejos de Nava. “El festival va creciendo y mejorando todos los años. Animamos a todo el mundo a que vengan a beber buena sidra, en este pueblo que recibe a lso asturianos con cariño”, enfatizó Roza.

Las actividades previas irán del 7 y 9 de julio. En este último día estará el "Sidrafórum”, que este año se centrará en el tema “Nava en la red europea de ciudades de la manzana y la sidra".

El plato fuerte de los festejos llegará el viernes 10, con la semifinal del concurso a la mejor sidra natural, la actuación de “Bandina La Garrapeilla” y “A. C. La Madreña", y la música de la Orquesta Acordes y Danky Macroshow para la noche.

El sábado 11 de julio habrá, a las doce del mediodía, una degustación de sidra natural en la plaza Manuel Uría de Nava y la gran final del concurso a la mejor sidra natural en los soportales del Ayuntamiento. Esa jornada, a las 13.15 horas, será el “Bautizu sidreru”, para aquellos niños nacidos desde la última edición del festival.

Presentación del festival en el Museo de la Sidra de Nava. / P. A.

Ya por la tarde, desde las 17.00 horas habrá degustación gratuita de “Bonito del norte a la sidra”; un desfile de “Culetinos” a las 18.30 horas, organizada por “Los Sicerators”; la entrega de premios de los concursos; y el pregón a cargo de las hermanas Laura y Susana Ovín a las 20.00 horas, antes de la verbena musical de la noche con la Orquesta Dominó y el Dj Jairo Ortal.

Noticias relacionadas

El domingo 12 de julio aún quedará pendiente desde las 11.00 horas el XXXIX Concurso Internacional de Escanciadores de Sidra, la comida en la calle desde las 14.30 horas, y el VII Encuentro Coral Villa de la Sidra, desde las 19.00 horas, con la Sociedad Coral de Nava, el Coro Minero de Turón y la Coral Najerense de La Rioja.