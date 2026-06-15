Noreña, pletórica, celebra el ascenso a Tercera Federación del Condal Club de Fútbol: "Una gesta que ya ha quedado grabada con letras de oro"

Noreña se rinde ante el Condal Club de Fútbol. La Corporación municipal recibió en el Ayuntamiento a la plantilla, cuerpo técnico y directiva tras el ascenso a Tercera Federación que lograron este pasado domingo en Tudela Veguín, en el campo del Comercial. Los protagonistas de la hazaña recibieron una placa conmemorativa, firmaron en el Libro de Honor y fueron aplaudidos por la afición cuando salieron al balcón de la Casa Consistorial.

En el acto institucional, la alcaldesa, Amparo Antuña, les dio la bienvenida y afirmó que "es un honor absoluto abriros las puertas de vuestra casa para celebrar una gesta que ya ha quedado grabada con letras de oro en la historia de nuestro concejo". La regidora, en su discurso, destacó la encomiable labor de sacar adelante una entidad deportiva y hacerlo, además, con éxito.

"Habéis demostrado que no importa el tamaño del municipio cuando el corazón, la garra y la humildad de un equipo son de categoría gigante". Antuña también destacó la labor que realiza El Condal que cuenta con 220 jugadores y 17 equipos, destacando también los ascensos a Segunda de las divisiones prebenjamín y alevín, que fueron recibidos en un pasillo por los jugadores del primer equipo.

"Habéis alimentado la ilusión de todo un pueblo, desde los guajes que sueñan con vestir vuestra camiseta hasta los más veteranos que llevan décadas sufriendo y disfrutando en la grada". Mirando al trofeo, la Alcaldesa destacó que el club ha hecho "que nos sintamos aún más orgullosos de nuestras raíces".

Por su parte, el presidente de El Condal, Luis García Huergo, agradeció el reconocimiento institucional de la Corporación noreñense tras el ascenso, que reconoció "es muy importante para el club, sus socios y el pueblo de Noreña, hicimos un equipo muy joven, para estar compitiendo y pelear por ascender, y al final salió bien".

García destacó que en las últimas dos décadas tan solo han estado dos temporadas fuera de Tercera "y en ambas tras bajar volvimos a subir al año siguiente, somos unos de los clubes estables de la categoría". Además, el presidente de El Condal contagió de ilusión a los presentes con los planes para el próximo año, "pelear y mantenernos en una categoría cada vez más complicada, que tiene unos ocho equipos que luchan con muchas aspiraciones de estar arriba".

También intervino la concejala de Deportes, Patricia Redondo, quien dijo que la celebración institucional "es algo mucho más profundo, celebramos la cohesión". "Este ascenso y este título son el resultado de un proyecto sólido. Una vez más habéis puesto al deporte de Noreña en el mapa regional con una dignidad y un señorío que nos representa a todos", añadió.

Redondo también tuvo palabras para la cantera y la afición y animó al club de Noreña a disfrutar el ascenso: "Saboread el éxito y, por encima de todo, sentiros profundamente orgullosos de lo que habéis construido juntos". Tras los discursos, los integrantes de El Condal dejaron su rúbrica en el Libro de Honor del concejo, dejando en negro sobre blanco un recuerdo de la reciente gesta deportiva.

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