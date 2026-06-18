Detenida una vecina de Gijón que hurtaba "al descuido" en viviendas habitadas de Nava y Cabranes

La Guardia Civil ha detenido a una vecina de Gijón, de 64 años de edad, como presunta autora de dos delitos de allanamiento de morada y de un delito de hurto tras ser sorprendida en el interior de dos viviendas de Nava y Cabranes. En uno de los casos, la propietaria denunció la sustracción de un bolso pequeño y 40 euros.

Los hechos se produjeron a comienzos de este mes. La primera denuncia fue presentada ante la Policía Local de Nava por una mujer que relató que se encontraba en la cocina de su domicilio, cuando se percató de la presencia de una desconocida en el pasillo de la vivienda. Al preguntarle qué hacía allí, la mujer respondió que "tenía hambre" y abandonó de inmediato la casa. La denunciante comprobó después que le faltaban un bolso pequeño y 40 euros. Una vecina aseguró haber visto salir a la sospechosa de la vivienda con un bolso en la mano y subirse a un vehículo pequeño de color azul que la esperaba en las inmediaciones. La Policía instruyó las primeras diligencias y las remitió al puesto de la Guardia Civil.

Cámara de seguridad

Ese mismo día, otra mujer, vecina de Cabranes, denunció en el cuartel de la Guardia Civil de Nava un episodio similar. Según su relato, escuchó ruidos en la planta superior de su vivienda y, al subir para comprobar qué ocurría, encontró a una mujer en el interior. Al verse sorprendida, la intrusa salió corriendo y se subió a un vehículo. En este segundo caso, la propietaria no echó en falta ningún objeto, aunque aportó fotogramas de una cámara de seguridad que captaron a la presunta autora.

El Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Langreo asumió las gestiones para identificar, localizar y detener a la sospechosa. El análisis de las imágenes aportadas por una de las denunciantes permitió establecer su identidad, al tratarse de una persona conocida por los investigadores por la supuesta comisión de otros hechos con un modus operandi similar. Las características físicas observadas en los fotogramas coincidían, además, con las descripciones facilitadas por las denunciantes y por la testigo.

Implicación

Los agentes realizaron también gestiones para identificar el vehículo utilizado en los desplazamientos y a su conductor. Como resultado de la investigación, la Guardia Civil detuvo este miércoles a la mujer, vecina de Gijón y de 64 años, como presunta autora de dos delitos de allanamiento de morada y de un delito de hurto.

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La detenida fue puesta posteriormente en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida. La investigación continúa abierta y la Guardia Civil no descarta nuevas detenciones ni la posible implicación de la arrestada en otros hechos similares cometidos en distintos puntos de Asturias.