Los pescadores de Amigos del Nalón repueblan con seis mil alevines de trucha el río Nora a su paso por Noreña
Los alumnos del colegio público participaron en la actividad para conocer la relevancia de los ecosistemas fluviales
La Asociación de Pescadores Amigos del Nalón ha llevado a cabo una suelta de seis mil alevines de trucha en el río Nora a su paso por Noreña, actuación enmarcada en la campaña anual de repoblación que desarrolla la entidad con el objetivo de contribuir al mantenimiento de las poblaciones piscícolas y a la conservación del medio fluvial.
En la actividad participaron voluntarios de Noreña pertenecientes a la propia asociación, así como el guarda de Medio Ambiente del Principado de Asturias. La jornada contó también con la presencia de la concejala de Medio Ambiente, Patricia Redondo, quien destacó la importancia de este tipo de iniciativas para el municipio.
La suelta tuvo un componente divulgativo y educativo con la participación de alumnos del Colegio Público Condado de Noreña, que pudieron conocer sobre el terreno el proceso de repoblación y la relevancia de la conservación de los ecosistemas fluviales.
Aguas frías
La trucha es una especie que requiere aguas frías, limpias y bien oxigenadas, por lo que su presencia se considera habitualmente un indicador de una buena calidad ambiental. Las campañas de repoblación persiguen reforzar las poblaciones existentes y se desarrollan bajo la supervisión de la administración autonómica competente en materia de medio natural.
Con esta actuación, la Asociación de Pescadores Amigos del Nalón mantiene una de las iniciativas que desarrolla periódicamente en distintos cauces, combinando labores de conservación y actividades de sensibilización ambiental.
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