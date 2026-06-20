El colegio público de Noreña despide a sus alumnos con fiesta de convivencia
Los niños festejaron su graduación por todo lo alto con la presencia de sus familias
Los niños y niñas del Colegio Público Condado de Noreña celebraron este viernes su acto de graduación en una emotiva ceremonia que contó con la presencia de sus familias, profesorado y miembros de la comunidad educativa.
El evento sirvió para reconocer el esfuerzo y la trayectoria de los alumnos que finalizan una etapa importante de su formación, en un ambiente marcado por la emoción, los aplausos y los recuerdos compartidos.
Tras el acto de graduación, todos los asistentes participaron en una comida de convivencia organizada en el propio centro educativo, un encuentro que permitió a familias, estudiantes y docentes disfrutar de una jornada festiva y reforzar los lazos de unión que caracterizan a la comunidad escolar del Colegio Público Condado de Noreña.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente correa para para running o trekking: por 8,99 euros y cinturón elástico ajustable y riñonera
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos sillones plegables para terraza más baratos del mercado: respaldo ajustable en 7 posiciones
- Hallan el cadáver de una persona en una casa de Gijón
- Multado con más del salario medio de España por refrescar su coche del calor, pese a tener la documentación en regla: la Guardia Civil extrema la vigilancia en los coches aparcados
- Desde Rusia con amor: Víktor Onopko vuelve a conquistar Oviedo
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la potente afeitadora eléctrica más barata del mercado: disponible por menos de 13 euros
- Fallece atropellado un pavo real en el centro de Oviedo: 'Murió en nuestros brazos
- Hablan los afectados por el incendio que afectó a varios coches en un parking de Gijón: 'Esto es una vergüenza