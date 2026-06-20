El colegio público de Noreña despide a sus alumnos con fiesta de convivencia

Los niños y niñas del Colegio Público Condado de Noreña celebraron este viernes su acto de graduación en una emotiva ceremonia que contó con la presencia de sus familias, profesorado y miembros de la comunidad educativa.

El evento sirvió para reconocer el esfuerzo y la trayectoria de los alumnos que finalizan una etapa importante de su formación, en un ambiente marcado por la emoción, los aplausos y los recuerdos compartidos.

Noticias relacionadas

Tras el acto de graduación, todos los asistentes participaron en una comida de convivencia organizada en el propio centro educativo, un encuentro que permitió a familias, estudiantes y docentes disfrutar de una jornada festiva y reforzar los lazos de unión que caracterizan a la comunidad escolar del Colegio Público Condado de Noreña.