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El colegio público de Noreña despide a sus alumnos con fiesta de convivencia

Los niños festejaron su graduación por todo lo alto con la presencia de sus familias

Fin de curso en el colegio de Noreña

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Fin de curso en el colegio de Noreña /

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Luján Palacios

Luján Palacios

Noreña

Los niños y niñas del Colegio Público Condado de Noreña celebraron este viernes su acto de graduación en una emotiva ceremonia que contó con la presencia de sus familias, profesorado y miembros de la comunidad educativa.

El evento sirvió para reconocer el esfuerzo y la trayectoria de los alumnos que finalizan una etapa importante de su formación, en un ambiente marcado por la emoción, los aplausos y los recuerdos compartidos.

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Tras el acto de graduación, todos los asistentes participaron en una comida de convivencia organizada en el propio centro educativo, un encuentro que permitió a familias, estudiantes y docentes disfrutar de una jornada festiva y reforzar los lazos de unión que caracterizan a la comunidad escolar del Colegio Público Condado de Noreña.

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