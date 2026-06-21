El bólido eléctrico del IES Peñamayor de Nava consigue un nuevo triunfo: tercero en una carrera en La Coruña

El trabajo, la constancia y la innovación vuelven a dar sus frutos en el IES Peñamayor de Nava. El equipo Cidercar, formado por alumnos del centro y su bólido eléctrico, logró el pasado jueves la tercera posición en la prueba celebrada en el circuito de As Pontes (A Coruña), dentro del campeonato Greenpower Iberia, en la categoría F24, reservada a pilotos menores de 16 años.

El resultado supone un nuevo éxito para un proyecto educativo que nació hace apenas un año y que no ha dejado de crecer desde entonces. Detrás del podio hay muchas horas de trabajo en el aula de Tecnología, recreos dedicados a mejorar el vehículo y la implicación de profesores y estudiantes que han convertido esta iniciativa en una de las señas de identidad del centro naveto.

El proyecto, coordinado desde la asignatura de Tecnología por la profesora Ana Casanova, cuenta también con la colaboración del profesor de Física y Química Alberto Álvarez, y ha incorporado este curso importantes avances técnicos que han permitido dar un salto de calidad al vehículo. Entre las novedades destaca la instalación de un eje trasero más corto con sistema de rueda libre, pensado para optimizar el rendimiento energético en bajada, así como la implementación de un nuevo sistema de telemetría que permite controlar en tiempo real todos los parámetros del vehículo y del pilotaje, además de comunicación directa con el casco de los conductores.

Estrategia

Estas mejoras han resultado determinantes en una competición de resistencia en la que la estrategia y la eficiencia energética son tan importantes como la velocidad. En Greenpower todos los equipos compiten con el mismo motor y la misma batería, por lo que la diferencia la marcan la capacidad de innovación, la fiabilidad mecánica y la gestión inteligente de los recursos durante la carrera.

La cita gallega tiene además un significado especial para el equipo asturiano. Fue precisamente en el circuito de As Pontes donde el Cidercar debutó hace un año como única representación asturiana de la prueba. Entonces, los alumnos sorprendieron a los veteranos de la competición al conseguir también un tercer puesto en la categoría F24 y el premio al mejor diseño de la carrocería.

Los participantes en la carrera de As Pontes / Luján Palacios

Aquella primera experiencia sirvió para confirmar el potencial de una iniciativa que ha ido sumando logros a medida que avanzaba el curso. El pasado mes de marzo, el equipo se desplazó hasta Bilbao para competir en un circuito urbano instalado en el entorno de San Mamés, donde volvió a destacar frente a una veintena de equipos, la mayoría procedentes de centros educativos del País Vasco.

En aquella ocasión, los navetos consiguieron la tercera posición en la categoría F24+, para pilotos mayores de 16 años, mientras que los participantes menores de esa edad finalizaron en una meritoria cuarta plaza. Todo ello en una jornada marcada por la lluvia y el viento, condiciones que pusieron a prueba tanto la resistencia del vehículo como la pericia de sus conductores.

Por la izquierda, Aradia de Diego, Bruno Fernández, Nicolás Fernández e Iker Fernández / Luján Palacios

Pero el éxito del Cidercar va más allá de los resultados deportivos. El proyecto acaba de recibir un importante espaldarazo institucional al obtener el primer premio a la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente en los Premios en Reconocimiento a la Innovación Docente 2026, una iniciativa impulsada por la Facultad de Formación del Profesorado y Educación de la Universidad de Oviedo, con el apoyo de la Consejería de Educación del Principado de Asturias.

Estos reconocimientos distinguen las experiencias educativas innovadoras que contribuyen a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje y que pueden servir de inspiración y referencia para otros centros educativos. El galardón pone en valor la dimensión medioambiental del proyecto, así como su capacidad para integrar conocimientos científicos, tecnológicos y de concienciación ecológica en un entorno de aprendizaje práctico y colaborativo.

Homenaje al concejo

Bautizado como "Cidercar", en homenaje a la tradición sidrera del concejo, el proyecto se ha consolidado como un laboratorio de aprendizaje en el que confluyen distintas materias y departamentos del centro. Los alumnos no solo ensamblan y mejoran el vehículo, sino que trabajan aspectos relacionados con la física, la electrónica, el diseño, la aerodinámica, la programación y la gestión energética.

La intención del IES Peñamayor es seguir ampliando el palmarés del Cidercar y continuar participando en las pruebas del circuito Greenpower Iberia, una competición internacional que busca despertar vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes a través del diseño y la construcción de vehículos eléctricos eficientes.

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El tercer puesto conseguido en As Pontes confirma que el proyecto avanza por el buen camino y que el esfuerzo desarrollado durante todo el curso en las aulas navetas se traduce ya en resultados deportivos, educativos y medioambientales de primer nivel.