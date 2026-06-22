Barbón anuncia en Candás la cesión al Ayuntamiento de Carreño de 35.000 metros cuadrados de suelo para acelerar la recuperación de Perlora y una playa verde junto a Les Huelgues

El presidente del Principado, Adrián Barbón, anunció este lunes en Candás, durante la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno celebrada en la capital de Carreño, la cesión temporal al Ayuntamiento de más de 35.455 metros cuadrados de la antigua ciudad residencial de Perlora para adelantar las primeras actuaciones del proyecto de recuperación del complejo. «El 22 de junio de 2026 nace Nueva Perlora como proyecto», afirmó el jefe del Ejecutivo, quien destacó que existe «un potencial enorme de desarrollo para los próximos años». La cesión, inicialmente por un plazo de cinco años prorrogables y que, posteriormente, será definitiva, permitirá al Consistorio poner en marcha diversas actuaciones mientras se tramita el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI), registrado el pasado día 9 en el Ayuntamiento. La superficie cedida incluye espacios libres, áreas verdes, instalaciones actualmente sin uso y un aparcamiento.

Barbón explicó que el proyecto persigue la «transformación y el desarrollo» de la antigua ciudad residencial «para dinamizarla desde el punto de vista económico y social». Según señaló, «en la entrada de lo que era la ciudad residencial se van a habilitar nuevos espacios públicos, accesos y una playa verde en Les Huelgues». Entre los objetivos previstos figuran, además, la mejora de los accesos a la costa, el refuerzo de la conexión con la senda costera y la ordenación de la llegada de visitantes para favorecer una utilización más equilibrada del litoral y reducir la presión sobre el centro de Candás durante la temporada estival. También se pretende recuperar espacios infrautilizados, mejorar la integración urbanística del entorno y generar nuevas zonas para uso ciudadano capaces de albergar actividades sociales y culturales durante todo el año.

La actuación incluye también la mejora de las playas de Carranques y Les Huelgues, que mantendrán su carácter público y abierto, con nuevos equipamientos de socorrismo, aseos y chiringuitos. Además, está prevista la construcción de un nuevo vial paralelo a las vías del tren que enlazará con los aparcamientos actuales y dispondrá de otras 220 plazas.

Peatonalización

La futura ordenación otorgará prioridad a los peatones. Los viales interiores, protegidos específicamente, mantendrán el libre tránsito y se restringirá el acceso de vehículos privados, salvo para los usuarios del complejo. Todas las actuaciones se desarrollarán manteniendo el carácter de ciudad jardín de Perlora, preservando la unidad arquitectónica y paisajística y prohibiendo los cierres entre chalés. El nuevo planeamiento ampliará la protección patrimonial. Frente a las 22 villas recogidas actualmente en el catálogo, se protegerá un ejemplar de cada una de las 31 tipologías de edificaciones existentes. También se favorecerá la conservación del resto de viviendas y, cuando resulte necesario sustituirlas, podrán levantarse nuevas edificaciones en el mismo emplazamiento siempre que respeten la estructura, la volumetría y evoquen el diseño original.

Tendrán consideración de edificios singulares y se conservarán la iglesia, el bar La Cabaña y Villa Homes, uno de los chalés con forma de hórreo más representativos del conjunto. El documento también plantea mantener el edificio de recepción y dirección, actualmente sin protección específica.El Principado gestionará tres villas. Dos de ellas se destinarán a centros de interpretación e información turística sobre la historia y el significado de la ciudad residencial, mientras que una tercera, situada frente a la playa de Les Huelgues, servirá de apoyo a los servicios de salvamento.

La actuación incluye además la construcción de un nuevo campo de fútbol para el Victoria de Perlora. El actual terreno de juego desaparecerá con la nueva ordenación. El Ayuntamiento pondrá a disposición una parcela en la zona de Las Canteras y el Principado asumirá las obras para las nuevas instalaciones. «Es una cuestión que llevamos trabajando con el propio club, porque con la tramitación de este plan especial se van a reordenar todos los espacios», explicó Barbón.

Inversión

El presidente defendió que la recuperación del complejo exigirá una importante inversión y apostó por la colaboración público-privada. «Teniendo en cuenta que aquí se tiene que hacer una inversión muy importante, tenemos que partir de la colaboración público-privada, es fundamental contar con un inversor privado para el desarrollo del mismo, para que pueda haber rentabilidad económica, para que pueda haber usos turísticos principalmente, pero también otro tipo de usos que puedan ser compatibles, salvar la tipología, salvar la esencia y que esta Nueva Perlora sea una realidad», manifestó.

Barbón calificó la jornada como «un grandísimo día para Carreño, pero también para toda Asturias» y aseguró que se trata de una cuestión histórica que permanecía pendiente desde hacía décadas. «Un tema enquistado, una cuestión histórica que ha pasado durante tantísimos gobiernos que no han sido capaces de dar una respuesta a la situación, pues el Gobierno que yo presido lo ha hecho», afirmó.

Respecto al futuro desarrollo del complejo, señaló que la elección del inversor se realizará mediante concurrencia pública. «Habrá un proceso público en el que veremos quiénes compiten por el mejor proyecto y se seleccionará de acuerdo con la ley», indicó. En cuanto a los plazos, explicó que el proceso se inicia ahora con la tramitación del PEPRI y confió en poder avanzar con rapidez. «Espero que a principios de año podamos disponer del plan y antes de las elecciones autonómicas seguramente ya podremos tener definido todo el proyecto porque nosotros vamos a ir trabajando en paralelo», señaló. «No pierdan de vista que el Ayuntamiento ya va a poder utilizar 35.500 metros cuadrados y ponerlos a disposición. Y además con proyectos importantes para acceso público, para playas y para uso recreacional. Eso es muy importante», concluyó el presidente autonómico.

Proyecto definitivo

Por su lado, el alcalde, Ángel García (IU), también calificó la jornada como «muy relevante» porque, a su juicio, «por fin se sienta la base, desde un punto de vista administrativo y desde un punto de vista oficial, del avance del plan de Perlora y del futuro desarrollo de Perlora». El regidor destacó especialmente la cesión de los 35.455 metros cuadrados. «Ya podremos hacer uso de ellos y ponerlos a disposición de la ciudadanía. "Es algo en lo que llevábamos trabajando con muchas ganas a lo largo de la legislatura y por fin hoy es una realidad», afirmó. García confió en que la tramitación urbanística pueda avanzar en los próximos meses y señaló que «a lo largo de enero, quizás con un poco de suerte a finales de año, estaremos en condiciones de decir que vamos a lanzar un proyecto definitivo ya y con una concesión», manteniendo «el interés turístico» y la prioridad de conservar «lo máximo posible esa tipología de ciudad jardín, que a todos nos gusta y que es tan importante para el disfrute de todos los asturianos».

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Sobre las actuaciones que se desarrollarán en los terrenos cedidos, García explicó que las inversiones y la planificación se abordarán a partir de ahora. «Veremos cuáles son las necesidades económicas que tenemos que aportar desde el Ayuntamiento, cómo podemos colaborar con las diferentes consejerías e incluso con fondos europeos», indicó. «Lo que sí tenemos claro es que, a partir de hoy, la ciudadanía va a tener a su disposición unos terrenos muy importantes de los que antes no disponía y podremos pensar cómo beneficiar a la ciudadanía», concluyó.