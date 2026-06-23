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Muros de Nalón cierra por las noches el aparcamiento de la playa de Aguilar para evitar las pernoctas de autocaravanas: "No se cumple un mínimo de civismo"

El gobierno muncipal argumenta la decisión en la presencia diaria de basura y excrementos en la zona de estacionamiento del arenal

El aparcamiento de la playa de Aguilar (Muros de Nalón).

El aparcamiento de la playa de Aguilar (Muros de Nalón). / Sara Arias

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Sara Arias

Aguilar (Muros de Nalón)

El Ayuntamiento de Muros de Nalón cerrará el aparcamiento de la playa de Aguilar por las noches a partir del 1 de julio y hasta el 30 de septiembre. La medida pretende evitar la pernocta de furgonetas y autocaravanas dado que se han producido problemas relacionados con la basura y hasta con excrementos. La clausura se producirá desde las 22.00 hasta las 08.00 horas. Afecta también a las duchas y aseos públicos, algi que ha sorprendido a los usuarios que acuden a última hora al arenal.

"Hay seis contenedores verdes y los de reciclaje a la entrada del aparcamiento, pero no hay día que no esté todo tirado por el suelo, basura e incluso excrementos, porque vacían las fosas sépticas en el regato o las duchas. Cerramos porque no se cumple con un mínimo de educación y civismo", explica el alcalde de Muros, Celestino Novo.

El regidor señala que hay jornadas en las que llenan hasta dos contenedores con desperdicios de alimentos tirados por el aparcamiento. A ello hay que sumar las limpiezas que tienen que realizar los operarios municipales por la presencia de excrementos y otros desechos en la zona de estacionamiento: "Todos los días nos encontramos todo sucio", detalla.

Usuarios de la playa de Aguilar, en Muros de Nalón, en la zona de duchas con el caño sin agua.

Usuarios de la playa de Aguilar, en Muros de Nalón, en la zona de duchas con el caño sin agua. / M. R.

Otra de las disposiciones que han tomado este verano es cortar el agua de las duchas y clausurar los aseos públicos de 21.00 a 08.00 horas debido a que se han producido problemas de mal uso de las instalaciones. Algunos usuarios aprovechan los caños para lavar los cacharros, ducharse con jabones e, incluso, bañar a los perros. Una utilización que está prohibida e indicada con carteles ya que el desagüe va directo al regato que desemboca en la playa. "Lo hacemos por la falta de educación y también para evitar que se contamine el mar", apunta Novo.

El Alcalde indica asimismo que el servicio de duchas y baños cuenta con un horario muy amplio en la playa de Aguilar, ya que normalmente estos servicios se abren y cierran en el horario de salvamento, de 12.00 a 19.00 horas. "Están abiertas hasta desde las ocho de la mañana a las nueve de la noche, más tiempo que está el servicio de salvamento", precisa Novo.

Vandalismo y cierre del bar

El Alcalde también señala que sufren actos de vandalismo constantes en los baños públicos, que también cuentan con duchas, y que se han producido robos de materiales de construcción en el último mes: "Llegamos a reponer los grifos hasta tres veces ya, se ve que es una pieza muy apreciada", lamenta Novo.

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El bar de la playa de Aguilar, en Muros de Nalón, cerrado.

El bar de la playa de Aguilar, en Muros de Nalón, cerrado. / M. R.

Por otro lado, los usuarios se han extrañado este verano porque el bar de Aguilar se encuentra cerrado. Esto se debe a que la convocatoria para la concesión pública de este servicio ha quedado desierta. Según explica el Alcalde, se presentaron tres empresas pero las tres han renunciado a la gestión del local. Por ello, el Consistorio trabaja en la elaboración de unos nuevos pliegos para sacarlos otra vez a contratación y tratar así de dar el servicio de bar durante el verano.

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