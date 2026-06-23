Muros de Nalón cierra por las noches el aparcamiento de la playa de Aguilar para evitar las pernoctas de autocaravanas: "No se cumple un mínimo de civismo"

El Ayuntamiento de Muros de Nalón cerrará el aparcamiento de la playa de Aguilar por las noches a partir del 1 de julio y hasta el 30 de septiembre. La medida pretende evitar la pernocta de furgonetas y autocaravanas dado que se han producido problemas relacionados con la basura y hasta con excrementos. La clausura se producirá desde las 22.00 hasta las 08.00 horas. Afecta también a las duchas y aseos públicos, algi que ha sorprendido a los usuarios que acuden a última hora al arenal.

"Hay seis contenedores verdes y los de reciclaje a la entrada del aparcamiento, pero no hay día que no esté todo tirado por el suelo, basura e incluso excrementos, porque vacían las fosas sépticas en el regato o las duchas. Cerramos porque no se cumple con un mínimo de educación y civismo", explica el alcalde de Muros, Celestino Novo.

El regidor señala que hay jornadas en las que llenan hasta dos contenedores con desperdicios de alimentos tirados por el aparcamiento. A ello hay que sumar las limpiezas que tienen que realizar los operarios municipales por la presencia de excrementos y otros desechos en la zona de estacionamiento: "Todos los días nos encontramos todo sucio", detalla.

Usuarios de la playa de Aguilar, en Muros de Nalón, en la zona de duchas con el caño sin agua. / M. R.

Otra de las disposiciones que han tomado este verano es cortar el agua de las duchas y clausurar los aseos públicos de 21.00 a 08.00 horas debido a que se han producido problemas de mal uso de las instalaciones. Algunos usuarios aprovechan los caños para lavar los cacharros, ducharse con jabones e, incluso, bañar a los perros. Una utilización que está prohibida e indicada con carteles ya que el desagüe va directo al regato que desemboca en la playa. "Lo hacemos por la falta de educación y también para evitar que se contamine el mar", apunta Novo.

El Alcalde indica asimismo que el servicio de duchas y baños cuenta con un horario muy amplio en la playa de Aguilar, ya que normalmente estos servicios se abren y cierran en el horario de salvamento, de 12.00 a 19.00 horas. "Están abiertas hasta desde las ocho de la mañana a las nueve de la noche, más tiempo que está el servicio de salvamento", precisa Novo.

Vandalismo y cierre del bar

El Alcalde también señala que sufren actos de vandalismo constantes en los baños públicos, que también cuentan con duchas, y que se han producido robos de materiales de construcción en el último mes: "Llegamos a reponer los grifos hasta tres veces ya, se ve que es una pieza muy apreciada", lamenta Novo.

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El bar de la playa de Aguilar, en Muros de Nalón, cerrado. / M. R.

Por otro lado, los usuarios se han extrañado este verano porque el bar de Aguilar se encuentra cerrado. Esto se debe a que la convocatoria para la concesión pública de este servicio ha quedado desierta. Según explica el Alcalde, se presentaron tres empresas pero las tres han renunciado a la gestión del local. Por ello, el Consistorio trabaja en la elaboración de unos nuevos pliegos para sacarlos otra vez a contratación y tratar así de dar el servicio de bar durante el verano.