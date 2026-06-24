El Victoria de Perlora celebra el anuncio del nuevo campo y aplaude su ubicación

"Estamos contentos". La decisión del Ayuntamiento de Carreño y del gobierno del Principado de construir un nuevo campo de fútbol para el Victoria de Perlora en la zona de Las Canteras ha sido recibida con satisfacción por el club, que deberá abandonar sus actuales instalaciones, ubicadas desde hace 47 años en la ciudad residencial, a consecuencia del proyecto de recuperación del complejo. José Prendes, presidente de una entidad que cuenta con doscientos jugadores de fútbol base, considera "acertada" la nueva ubicación y asume que el traslado "no se producirá antes de tres años".

"Ya se había estudiado en su momento que nos trasladásemos a esa zona y la verdad que nos gusta", subraya Prendes, quien destaca las buenas conexiones del emplazamiento, situado junto al acceso a la ciudad residencial y con autobús y tren en las inmediaciones. "Habrá unos dos kilómetros de distancia del campo en el que estamos ahora", indica el presidente del Victoria.

Prendes agradece que Ayuntamiento y Principado hayan trabajado conjuntamente para buscar una alternativa que garantice la continuidad de la entidad. "También nos podían echar sin más", apunta, convencido de que existe "interés" por preservar la actividad del club. Las previsiones que se manejan sitúan el traslado en un horizonte mínimo de tres años. La intención es acompasar la construcción del nuevo campo con el desarrollo del proyecto de recuperación de Perlora para que, cuando desaparezcan las actuales instalaciones, el Victoria pueda disponer ya de una nueva sede.

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El presidente del club asegura que les han garantizado que no se quedarán sin campo en caso de retrasos. Si las nuevas instalaciones no estuviesen terminadas cuando sea necesario abandonar las actuales, el Ayuntamiento buscaría una solución provisional para que la entidad pueda seguir compitiendo con normalidad, detalla. No obstante, Prendes considera necesario que exista un compromiso por escrito del Ayuntamiento y Principado que ofrezca mayor seguridad al proyecto. "Los gobiernos cambian y sus colores políticos también. Ahora hay acuerdo, pero dentro de unos años puede ser distinto", advierte. A su juicio, un documento formal serviría para blindar una actuación que considera fundamental para el futuro de la entidad.