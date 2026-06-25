Carreño inicia la planificación de los primeros usos del proyecto Nueva Perlora tras la cesión de 35.455 metros cuadrados por el Principado

El alcalde de Carreño, Ángel García (IU), se muestra «muy contento e ilusionado» por la cesión de uso de más de 35.455 metros cuadrados de la antigua ciudad residencial de Perlora aprobada este lunes por el Consejo de Gobierno del Principado. «Son casi 35.000 metros cuadrados para el disfrute de los vecinos del concejo y de toda Asturias», destaca el regidor, que considera que la medida permite comenzar a dar contenido al proyecto de recuperación de uno de los espacios más emblemáticos del concejo. La decisión, adoptada durante la reunión extraordinaria del Ejecutivo autonómico celebrada en Candás, permite al Ayuntamiento disponer de una parte de los terrenos mientras continúa la tramitación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI), instrumento urbanístico llamado a ordenar la transformación integral del complejo. La cesión es inicialmente de uso y tendrá carácter definitivo una vez se complete la aprobación del planeamiento.

Parque infantil

García explica que ahora comienza una fase de trabajo centrada en la adecuación y planificación de la zona y del plan Nueva Perlora. Entre las actuaciones previstas figuran la creación de una playa verde y nuevos espacios ajardinados, los aparcamientos, que gestionará el Ayuntamiento, y el estudio de futuras dotaciones, que podrían orientarse a un parque infantil, un albergue u otros equipamientos. «Todo esto precisa de trabajo, consenso y planificación presupuestaria», señala el regidor.

El Alcalde recuerda que el Ayuntamiento solicitó una cesión de uso para no tener que esperar a la transmisión definitiva de la propiedad. «Previamente no podríamos usarla, por eso se pidió y se votó en el Consejo de Gobierno», explica.En esta primera etapa, añade, los esfuerzos se centran en programar las obras de adecuación y consignar los recursos necesarios, además de mantener la colaboración con el Principado para estudiar inversiones y proyectos de mayor alcance. «A corto plazo, de forma inmediata, no hay margen para mucho más», indica.

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Aspiraciones

La recuperación de Perlora constituye una de las principales aspiraciones de Carreño desde hace décadas. El complejo, inaugurado en los años cincuenta como ciudad residencial de Educación y Descanso y cerrado desde 2006, ocupa una amplia franja litoral. La reunión extraordinaria del Ejecutivo autonómico celebrada en Candás dejó también el compromiso del Principado de impulsar un nuevo campo de fútbol para el Victoria de Perlora, una actuación vinculada a la futura transformación del ámbito que actualmente ocupa el club. La nueva ubicación será en el entorno de Las Canteras y satisface a la entidad.