Nava rinde homenaje a José Luis Gallardo en una emotiva velada musical
La Casa de Cultura se llenó por completo para celebrar "toda una vida dedicada al trabajo y a la canción"
L. J. P.
La Casa de Cultura "Marta Portal" de Nava se llenó por completo para rendir homenaje a José Luis Gallardo en un acto que se desarrolló bajo el lema "Gallardo, una voz entre amigos" y que fue una celebración de la música, la amistad y de toda una vida dedicada al trabajo y a la canción.
El acto contó con la presencia del alcalde de Nava, Juan Cañal, y de la concejala de Cultura, Sandra Fernández, y reunió sobre el escenario a la soprano Puri Villanueva, al director musical Chiaki Mawatari, a los alumnos de su escuela de música, al Coro de Ceceda y al propio homenajeado, protagonista de una noche cargada de emoción y reconocimiento.
El repertorio recorrió distintos estilos y generaciones, desde canciones de Pipo Prendes, Cholo Juvacho y José Vélez hasta fragmentos de la opereta Katiuska. Especial intensidad alcanzaron los dúos interpretados por Puri Villanueva y José Luis Gallardo, entre ellos Don Gil de Alcalá y Caballero de alto plumero, muy aplaudidos por el público.
Uno de los recursos más celebrados de la gala fue el relato, en forma de cuento, de la vida del homenajeado, narrado en varios momentos de la velada sin desvelar la identidad del protagonista hasta el final, logrando emocionar tanto al público como al propio Gallardo.
La parte institucional incluyó las palabras del alcalde de Nava, del cronista oficial del concejo, Leocadio Redondo, su amigo Fernando y un momento especialmente emotivo cuando el nieto del homenajeado, Juan Muro, subió al escenario para dedicar unas palabras a su abuelo.
El cierre llegó con una interpretación colectiva de Libre, de Nino Bravo, en la que artistas y público unieron sus voces en uno de los momentos más intensos de la noche.
Como colofón, José Luis Gallardo recibió diversos obsequios y reconocimientos, entre ellos una placa conmemorativa entregada por el Ayuntamiento de Nava, un lienzo con su imagen y varios presentes ofrecidos por cinco asociaciones vecinales del concejo.
Visiblemente emocionado, Gallardo agradeció las muestras de cariño recibidas en una velada, este pasado viernes, que convirtió el homenaje en una auténtica celebración de la amistad, la música y la memoria compartida.
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