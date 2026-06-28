Unidos por el río, el Bajo Nalón se consolida como destino turístico: «Juntos tenemos más fuerza»

Los ríos no entienden de términos municipales. Y en la comarca del Bajo Nalón el cauce es la columna vertebral de los municipios que atraviesa en su tramo final antes de llegar al mar Cantábrico. Pravia, Soto del Barco y Muros de Nalón tienen una vinculación histórica, cultural y social, funcionan juntos en cuestiones administrativas, pero sobre todo se distinguen por su fortaleza como destino turístico. En 2025, las oficinas de turismo atendieron a más de 20.000 personas, muchos de ellos en grupos, a los que hay que sumar los peregrinos del Camino de la Costa y visitantes de eventos como el Xiringüelu.

«Sin duda, juntos tenemos más fuerza para atraer turistas porque ofrecemos una mayor y más completa oferta a los visitantes, también para las personas que tienen aquí su segunda residencia y pasan temporadas en la comarca, e incluso para los que vienen en el día desde zonas del interior de Asturias por las playas», indica el alcalde de Soto del Barco, José Manuel Lozano.

El Bajo Nalón tiene una realidad común desde tiempo inmemorial. Hay conciencia de comarca y sentido de pertenencia a ella en los tres concejos sin que ello suponga la pérdida de la propia identidad de cada uno. Juntos suman una población de unos 14.000 habitantes, de la que Pravia aporta casi ocho mil vecinos. Su importancia como cabecera viene marcada, entre otras cosas por su rica historia, su posición como capital del Reino de Asturias que fue durante el gobierno de Silo y Adosinda, y la huella que ello dejó en el territorio.

La iglesia prerrománica de Santianes, junto con el Museo del Prerrománico y el conjunto monumental de la Colegiata de Santa María La Mayor, son elementos fundamentales del atractivo turístico con el que cuenta el Bajo Nalón. Pravia suma también, entre otras cosas, la espectacular arquitectura indiana de la localidad de Somao, pegada al concejo de Muros, con el que hay una relación diaria entre vecinos y servicios.

Gaspar Muñiz Álvarez, sacerdote de Pravia, delante de la iglesia prerrománica de Santianes. / Sara Arias

"Lo tenemos todo. Pravia tiene toda la parte monumental; en Soto del Barco tenemos el tema de la angula y su destacada gastronomía, también la playa como en Muros, donde también tenemos el patrimonio industrial de San Esteban. Y todo eso deja a los turistas en la comarca", resume el regidor de Muros de Nalón, Celestino Novo, quien asume el potencial del Bajo Nalón como destino turístico de primer orden para Asturias, con el aeropuerto a escasos 10 minutos.

Así lo observan también en los establecimientos turísticos de la comarca como el Hotel Palacio de La Magdalena, donde su director ejecutivo, Pedro Jiménez Barón, apunta en esta dirección: "Se mueven por toda la comarca del Bajo Nalón, hay un alto porcentaje de extranjeros y también de nacionales, es un turista que sale por la mañana para hacer visitas y vuelve a cenar", detalla. Allí, informan a los húespedes sobre los recursos de los tres concejos.

Y eso también pasa en los puntos de información turística. "Cada uno tiene su oficina de turismo propia pero hay la directriz de promocionar la comarca del Bajo Nalón en su conjunto, porque tenemos una marca turística muy bien posicionada, conocida y juntos creamos herramientas de promoción para continuar en esta línea de trabajo conjunto que funciona muy bien porque las relaciones institucionales son estables", explica el alcalde de Pravia, David Álvarez.

Pedro Jiménez Barón, director ejecutivo del Hotel Palacio de La Magdalena en Soto del Barco. / Sara Arias

Esa llegada de turistas se nota también en los elementos patrimoniales de la comarca como la iglesia prerrománica de Santianes y el Museo del Prerrománico. "Viene mucha gente, cada vez más y durante todo el año y más bien gente de fuera", precisa el sacerdote, Gaspar Muñiz Álvarez, quien ya ha enseñado el templo más de una vez a los curiosos que se acercan por allí. "Son más de fuera que de aquí", precisa.

Asimismo, más allá de la unión turística, en la comarca del Bajo Nalón hay una cuestión de pertenencia entre los vecinos de los tres concejos: "Con total naturalidad tienen esa conciencia de comarca, de hacer vida en los municipios que la componen", detalla. Esa sensación de acervo social viene dada de su vinculación histórica durante siglos que, en 1985, volvió a unir de manera administrativa a los tres concejos a través de la creación de la Mancomunidad "Cinco Villas", en la que también figuraban en su origen Salas y Cudillero.

Esta entidad supramunicipal ha sido un auténtico tractor de unión en el Bajo Nalón teniendo servicios en común como la parte de ingeniería de las oficinas técnicas municipales, los servicios sociales y la Escuela de Música, con aulas en los tres municipios. Y una de las patas más importantes de la mancomunidad es la promoción turística conjunta que realizan como comarca, ya que desde 2024 han impulsado el plan de sostenibilidad turística "Bajo Nalón, un destino cerca de ti", con el que están ejecutando un plan de inversiones a través de los fondos de la Unión Europea.

En este sentido, el de los proyectos, hay una reivindicación histórica en torno a una demandada infraestructura que, en la comarca, consideran fundamental también para vertebrar el día a día de los vecinos de La Arena y San Esteban. Se trata de la construcción de una pasarela sobre la ría del Nalón entre ambas localidades, una demanda ciudadana desde la década de los noventa del pasado siglo que no olvidan en la comarca.

"Es una infraestructura muy importante que requiere una financiación alta por parte del Principado, sería una forma de dinamizar muchísimo la zona pero requiere de la apuesta decidida del Principado para resolver el tema, que también implica la adecuación del puerto deportivo de La Arena. Sería importante para rematar esa unión de la comarca desde el punto de vista vecinal y turístico", explica Lozano.

El equipo de socorrismo de la playa de Aguilar, por la derecha, Lorena García Crespo, Guille Martín Alonso, Fernando Martín Alonso, sentado en la silla de vigilancia, Fernando Álvarez y Jorge Martín de López. / Sara Arias

El puente peatonal sobre la ría movería a los turistas entre ambos concejos sin necesidad de vehículos para moverse, por ejemplo, entre las playas como El Aguilar y El Espigón o las piscinas de agua de mar de San Esteban, en Muros; y el arenal de Los Quebrantos y La Arena en Soto del Barco. "El año pasado tuvimos récord de entrada en las piscinas y el potencial de las playas está claro, el Aguilar es posiblemente la que más años lleve con bandera azul", destaca el alcalde de Muros.

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Tienen patrimonio cultural e histórico, buena gastronomía, naturaleza de montaña y costa y, sobre todo, una decidida apuesta por la promoción turística en conjunto para que la comarca del Bajo Nalón continúe este verano siendo un polo de atracción para los turistas que recorren sus rincones, marcados por el paso del gran río que baña los tres concejos en su llegada al mar.