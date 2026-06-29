El Concurso de Saltos Internacional de Maeza apuesta por los jóvenes jinetes y la cría nacional con dos trofeos especiales
La cita contará con el Trofeo Ayuntamiento de Sariego al Mejor Jinete Sub-25 y el de la Comarca de la Sidra al Mejor Caballo de Deporte Español
P. T.
Todo listo en Sariego para el Concurso de Saltos Internacional de la Yeguada Maeza, que arrancará este viernes con tres intensas jornadas de competición en pruebas puntuables para el Ranking Longines FEI. Vuelve a reunir este evento a algunos de los mejores jinetes del momento y la cita pone además el acento en el talento joven y la cría nacional. Para ello, se contará con dos galardones especiales: el Trofeo Ayuntamiento de Sariego al Mejor Jinete Sub-25 y el Trofeo Comarca de la Sidra al Mejor Caballo de Deporte Español (CDE) clasificado en el Gran Premio Maeza.
Tal y como explican desde la Yeguada Maeza, el Trofeo Ayuntamiento de Sariego "reunirá a una generación de jinetes y amazonas que, pese a su juventud, ya compite al máximo nivel internacional y representa el futuro inmediato del salto español e internacional". Así, estará Lucía Fernández Hidalgo, de 19 años, reciente medallista de plata por equipos en el Campeonato de Europa Junior y "única española capaz de completar sin faltas el Gran Premio del CSIO de Compiègne". Se contará asimismo con la vigente Campeona de España María Giralt, de 22 años, que sigue consolidándose en el circuito internacional con muy buenos resultados durante las últimas temporadas.
Acude también Juan Riva, de 20 años, la guatemalteca Valentina Arenas, de 22, la italiana Chloe Bertolini, de 21, o la noruega Jenny Krogsæter, de 25. El cartel Sub-25 lo completan otros jóvenes nombres nacionales como Celia Cobo, de 19 años, Álex Codina, de 24, Daniel Ocaña, de 18, o Luis Ortiz, de 22.
Mientras, el Trofeo Comarca de la Sidra al Mejor Caballo de Deporte Español clasificado en el Gran Premio Maeza es un reconocimiento que pone en valor "el extraordinario trabajo que realizan criadores y ganaderos españoles".
Subrayan desde la Yeguada Maeza que entre los candidatos figuran algunos de los mejores ejemplares nacionales del momento, como "Tirano", el caballo con el que Ismael García Roque disputó Juegos Olímpicos de salto en París 2024, obteniendo juntos el mejor resultado del equipo español.
También competirán caballos como Helia de Maeza, criada en la propia yeguada de Sariego y actualmente consolidada en pruebas Longines Ranking de 1,45 metros con el neerlandés Eric van der Vleuten Jr. También lo hará "Júpiter", otra de las grandes promesas de la casa Maeza, y protagonista del cartel de esta edición. La cría española estará igualmente representada por binomios de enorme nivel, inciden los responsables del concurso, que se celebra del 3 al 5 de julio.
Con estos dos trofeos en el Concurso de Saltos Internacional, la Yeguada Maeza "reafirma su compromiso con el desarrollo del deporte, impulsando tanto a la nueva generación de jinetes como a la calidad de la cría española". Se trata de "una apuesta por el futuro que se suma a un cartel deportivo de primer nivel y que volverá a convertir Asturias, durante todo el fin de semana, en uno de los grandes escenarios de la hípica internacional", señalan los impulsores de este gran evento del verano en Asturias.
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