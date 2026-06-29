"Molinera", protagonista del verano en los valles del Trubia: así son los itinerarios gratuitos de la Fundación Oso de Asturias para conocer la especie
La entidad organiza todos los lunes, miércoles, viernes y domingos el recorrido "Conoce a nuestros osos", hasta el 13 de septiembre
Los itinerarios gratuitos de verano "Conoce nuestros osos" de la Fundación Oso de Asturias, con sede en la Casa del Oso, en Proaza, comienzan este próximo miércoles y las inscripciones ya están abiertas. Durante el recorrido, guiado por profesionales expertos, los asistentes conocerán la situación de la especie en la cornisa cantábrica, su hábitat, así como el trabajo diario que realiza la entidad en el cuidado de la osa "Molinera", que vive en un cercado anexo.
Las salidas serán todos los lunes, miércoles, viernes y domingos de julio y agosto hasta el 13 de septiembre. Los itinerarios comenzarán a las 10.30 horas y tendrán una duración de 90 minutos. La actividad comienza en la Casa del Oso, con una visita guiada; después, los participantes se acercan paseando al cercado donde se encuentra "Molinera" a través de la Senda del Oso.
Una vez allí, su cuidador dará respuesta a las preguntas o curiosidades que planteen los visitantes. Para poder participar es imprescindible realizar una inscripción previa por teléfono, en el número 985963060, o por correo electrónico a través del mail info@osodeasturias.es. Esta actividad es posible gracias a la colaboración de los ayuntamientos de Proaza y Santo Adriano.
Informadores ambientales
Además, la Fundación Oso de Asturias recuerda que tiene un equipo de informadores ambientales que pasarán estos meses de verano en el Parque Natural Las Ubiñas-La Mesa, el Parque Natural de Somiedo y los Valles del Oso en los concejos de Quirós, Teverga, Proaza y Santo Adriano.
Los informadores, que están patrocinados por la Fundación EDP y Grupo Baldajos, divulgarán entre los turistas las mejores prácticas para disfrutar de forma responsable de la naturaleza. También atienden las dudas de los visitantes, entregan material informativo y realizan encuestas para detectar el grado de conocimiento que tienen sobre el oso pardo y sobre este tipo de turismo.
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