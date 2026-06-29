San Pelayo: leyenda, tradición y muchos siglos de fiesta en Quirós

La fiesta de San Pelayo se celebra con modestia en la pequeña capilla al lado del río L.lindes, pero se mantiene esta cita envuelta además en una leyenda que habla de una batalla, una victoria que los siglos fueron agrandando y que nombra a la parroquia. Un sacerdote, medio centenar de fieles de cuatro pueblos, un acordeón, un cantante de tonada, unas galletas y vino fueron los ingredientes necesarios para seguir conmemorando esta celebración quirosana donde todo es sencillo pero cargado de simbolismo y respeto a la tradición.

La capilla es un edificio reducido, con un solo santo, el joven mártir San Pelayo, de cuyo martirio se cumplen 1.101 años. El templo no cuenta con suministro eléctrico, pero se solventa con un generador que ceden unos vecinos del pueblo de Las Chanas. El entorno estuvo limpio y accesible, ya que este cuidado corre a cargo del más veterano de los fieles, Jaime Menéndez, que cumplirá el mes que viene noventa años. Él sufraga el desbroce de la zona donde este pasado sábado se reunieron los fieles en torno a su fiesta.

Añora Jaime cuando la celebración era mucho más numerosa, pues acudían los vecinos de los cuatro pueblos: Cinfuegos, Vil.lar de Cinfuegos, Las Chanas y Cuevas, que conforman la parroquia de San Esteban de Cinfuegos. Con este topónimo se enlaza con la leyenda antiquísima de los cien paladines y su lucha contra los invasores sarracenos.

García González de Quirós fue el caballero que ideó la treta para ganar el combate usando teas encendidas. Cuenta dicha historia ancestral que el campamento de los infieles era de 10.000 soldados, dato quizás muy exagerado, acampados donde hoy se sitúa la capilla. Se oponían a ellos tan solo cien guerreros, que amparados por la noche bajan por el monte con cien teas encendidas. Cuando llegan cerca de los árabes, dejan esas teas allí plantadas y vuelven a descender con otras cien, operación que repiten muchas veces con la intención de provocar el desánimo entre los enemigos simulando ser un gigantesco ejército.

La batalla la ganan claramente los cristianos, allí se erige la pequeña capilla y el capitán de aquella tropa recibe del rey un escudo de armas con cinco fuegos encendidos y un campo sangriento, origen de la familia Cienfuegos. El romance histórico cuenta que “Quien los cien fuegos fizo facer/ y cien caballeros solos tenía/ A diez mil moros de la Berbería/ fizo las armas vida perder”.

Probablemente sea esta leyenda sin base histórica. Este enfrentamiento bélico se desarrollaría en los albores de la Reconquista contra las tropas moras que se retiraban hacia la Meseta huyendo, después de la batalla de Covadonga. En el concejo de Proaza también se cuenta de un combate en la zona de Olalíes en que derrotó a otro grupo de invasores árabes. Muchos siglos de distancia separan esos episodios, pero los vecinos de la parroquia de Cinfuegos siguen acordándose de reunirse una vez al año.

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Un momento de la procesión con San Pelayo. / R. F. O.

Una misa, una procesión que rodea la capilla con un santo que solo esa jornada ve la luz del sol. Después algunos vecinos aportan galletas, dulces y vino que sirven para estrechar antiguas relaciones, acordarse de tiempos pasados y renovar el sentimiento de pertenencia a un territorio que se come poco a poco la naturaleza salvaje, rodeados de castaños que inundan de verde todos los alrededores. Dentro de un año volverán a San Pelayo “si Dios quiere” como dirían los mayores.