Presentada en Quirós la XXIII edición del Concurso de Microrrelatos mineros “Manuel Nevado Madrid”

La XXIII edición del Concurso de Microrrelatos mineros “Manuel Nevado Madrid” se presentó en el Museo Etnográfico de Quirós. Mil quinientos euros en premios repartidos en cuatro categorías son la dotación económica. El plazo de presentación de los relatos termina a finales de octubre de este año. En esta ocasión el Ayuntamiento de Quirós, municipio minero, se hace cargo de los premios de dicho certamen literario.

Juventino Montes, presidente de la Fundación Juan Muñiz Zapico y su director, el geógrafo Toño Huerta fueron los encargados de presentar en sociedad esta nueva convocatoria literaria. Al abrigo de los contrafuertes de los antiguos altos hornos quirosanos se comentaron distintos aspectos de las bases. Los organizadores esperan superar la cifra de trabajos de la edición anterior que alcanzó las quinientas cuarenta historias mineras que llegaron desde veintidós países de varios continentes.

Los relatos podrán ser presentados en castellano o asturiano. Este es uno de los pocos certámenes literarios basados solo en historias de minería. La Fundación busca recuperar y difundir el conocimiento de la memoria y la historia de la clase obrera.

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La primera edición fue en 2004 como homenaje al minero y sindicalista cordobés, Juan Muñiz Zapico, que desarrolló gran parte de su vida en Asturias. Durante estas veintidós ediciones anteriores se recibieron más de cinco mil relatos.