Perlora celebra sus fiestas sacramentales con música, misa, paella y deportes: programa para no perderse nada durante cuatro días

Las Fiestas Sacramentales de Perlora celebran este año su 25.º aniversario con un programa que volverá a convertir la localidad de Carreño en punto de encuentro para vecinos y visitantes durante cuatro jornadas. La comisión de festejos "San Salvador" ha preparado una programación con actos tradicionales, música, deportes autóctonos, gastronomía y verbenas, manteniendo el espíritu con el que nacieron estas celebraciones hace un cuarto de siglo.

El programa comienza ya este sábado 4 de julio. A las 19.00 horas, el pabellón Braulio Suárez acogerá el pregón, que este año pronunciará Fernando Alonso, miembro de la Comisión de Festejos desde sus inicios y una de las personas que ha vivido de cerca la evolución de las fiestas durante estos 25 años. Media hora después, a las 19.30 horas, actuará el Coro Parroquial de Perlora. La jornada continuará a las 20.00 horas con una degustación de sidra casera organizada por la Asociación de Sidra Casera del Concejo de Carreño y, a las 20.15 horas, se inaugurará la Exposición de Cerámica y Alfarería Tradicional en la antigua escuela de Perlora, con un centenar de piezas. La muestra permanecerá abierta los días 10, 11 y 12 de julio entre las 19.00 y las 21.00 horas.

El viernes 10 de julio tendrá lugar el tradicional chupinazo. La apertura oficial de las fiestas será a las 21.30 horas, con el lanzamiento del cohete por parte del alcalde de Carreño. A partir de las 22.30 horas, la orquesta Royal Espectáculo amenizará la primera gran verbena, que continuará con sesión de DJ hasta bien entrada la madrugada.

Deportes tradicionales

El sábado 11 de julio, dedicado a los deportes autóctonos, arrancará con una sesión vermú a las 12.30 horas en el prao de la romería. Entre las 12.30 y las 15.00 horas tendrá lugar el reparto del tradicional bollu para los socios de la Asociación de Vecinos Río Espasa de Perlora, mientras que a las 13.00 horas actuará el Coro Nordeste. Ya por la tarde, a las 18.00 horas, comenzará el XXVI Campeonato de Deportes Autóctonos de Perlora y el V Memorial Ángel Sevares. A esa misma hora se iniciará también la recepción de postres para el XXII Concurso de Repostería, cuya entrega permanecerá abierta hasta las 20.00 horas y cuyo jurado estará presidido por el repostero José María González Manzano. La jornada concluirá con una verbena a partir de las 22.30 horas, amenizada por la orquesta Nueva Fuerza y una nueva sesión de DJ.

Misa y paella

Las bodas de plata de las fiestas concluirán el domingo 12 de julio. La misa solemne, cantada por el Coro Parroquial de Perlora, comenzará a las 13.00 horas, coincidiendo con la sesión vermú en el prao de la romería. Media hora más tarde, a las 13.30 horas, el Grupu de Baille Tradicional San Félix de Candás protagonizará el "Vermú en danza". A las 14.30 horas se celebrará la quinta edición de la paella popular, uno de los actos con mayor participación vecinal. Ya por la tarde, a las 19.00 horas, actuará la Banda de Gaitas de Candás y, desde las 22.30 horas, la orquesta Tekila pondrá música a la última verbena. El cierre llegará a las 00.00 horas con el tradicional espectáculo de fuegos artificiales, a cargo de Pirotecnia Xaraiva.

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La organización señala que la programación podría experimentar alguna modificación si la selección española disputa los cuartos de final del Mundial durante ese fin de semana, aunque confía en que la celebración del 25.º aniversario mantenga el ambiente que ha caracterizado a las Fiestas Sacramentales de Perlora desde su nacimiento.