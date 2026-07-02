Evacuado en helicóptero un hombre herido tras caerse de un caballo en Carreño
El hombre, de 76 años, fue trasladado al hospital San Agustín de Avilés, con traumatismo "en miembro inferior de pronóstico reservado"
P. T.
Herido un hombre en Carreño tras caer de un caballo en la localidad de Nozalín. El varón, de 76 años, fue auxiliado por el Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), que lo trasladó al Hospital Universitario San Agustín (HUSA), en Avilés.
Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), el herido tiene traumatismo "en miembro inferior de pronóstico reservado", a falta de más pruebas y de una valoración médica.
Hasta el lugar del accidente también se desplazó el equipo de Atención Primaria de Candás con una ambulancia convencional. El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 09.13 horas, y en la llamada explicaban que una persona se había caído de un caballo, estaba tirado en el suelo y no podía moverse. Al lugar sólo había acceso rodado para un vehículo pequeño.
La Sala 112 del SEPA pasó el aviso al SAMU y paralelamente movilizó uno de los helicópteros multifunción del organismo con personal de rescate. Tras llegar al incidente el equipo de bomberos informó que también estaba allí el personal sanitario activado por el SAMU.
Se inmovilizó al herido con colchón de vacío y se le llevó a una zona donde pudo ser evacuado con la aeronave. Al precisar traslado a centro hospitalario se activó el helicóptero medicalizado para su evacuación al HUSA.
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