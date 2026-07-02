Salen a la venta las entradas para la "XirinZone" del Xiringüelu de Pravia: así puedes hacerte con la tuya

La Cofradía del Xiringüelu abre este viernes, a partir de las 12.00 horas, la venta de las entradas para acceder a la XirinZone durante la romería del Xiringüelu 2026, que se celebrará el próximo 9 de agosto en el prau Salcéu, en Pravia.

En total se pondrán a disposición del público 25.000 entradas, distribuidas entre la venta anticipada por internet y un cupo reservado para la taquilla del propio día de la celebración.

El precio será de cinco euros hasta las 23.59 horas del 26 de julio. A partir del 27 de julio y hasta el cierre de la venta online, la entrada costará seis euros. Quienes opten por adquirirla el mismo día de la romería deberán abonar siete euros en la taquilla habilitada entre las 10.00 y las 14.00 horas, siempre que existan localidades disponibles, ya que las entradas no podrán reservarse. La compra podrá realizarse a través del enlace que la organización habilitará en su página web y en los perfiles oficiales de la Cofradía del Xiringüelu en redes sociales.

Pulsera

La organización recuerda que será obligatorio validar previamente la entrada para obtener la pulsera que permitirá acceder a la XirinZone. Los puntos de validación, así como las fechas y horarios establecidos para realizar este trámite, se darán a conocer próximamente.

La Cofradía explica que la recaudación obtenida con la venta de las entradas se destina íntegramente a sufragar los gastos derivados de la organización de la romería, entre ellos el alquiler de los terrenos y de diferentes infraestructuras, los dispositivos de seguridad y control, la asistencia sanitaria, los seguros, la limpieza y los servicios técnicos.

Como en las últimas ediciones, el prau Salcéu volverá a dividirse en dos espacios diferenciados. Por un lado, la zona tradicional de peñas, de acceso libre y gratuito para cualquier asistente. Por otro, la XirinZone, destinada a la programación musical con sonido amplificado y cuyo acceso estará restringido a quienes dispongan de entrada validada y de la correspondiente pulsera.

Noticias relacionadas

La Cofradía avanza además que en las próximas semanas dará a conocer el contenido de la programación y el dispositivo de seguridad previsto para esta edición, que seguirá la línea del pasado año y contará con cerca de 400 efectivos entre personal de seguridad y servicios sanitarios.