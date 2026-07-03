Jesús Garmendia arrasa en la primera jornada del Concurso Internacional de Saltos de Maeza, en Sariego

La primera jornada del Concurso Internacional de Saltos (CSI3*) de la Yeguada Finca Maeza, en Sariego, dejó un alto nivel deportivo y un notable protagonismo de los jinetes españoles, con el veterano donostiarra Jesús Garmendia como gran vencedor de la prueba principal del día.

Garmendia se adjudicó el Trofeo BMW Autosa, la competición de mayor categoría del programa inaugural, tras ofrecer un impecable recorrido en el desempate. Montando a "Callias", el jinete vasco fue el más rápido de los siete binomios que lograron acceder a la fase definitiva entre los cincuenta participantes que tomaron la salida.

Su tiempo le permitió aventajar en casi dos segundos a Iván Serrano, segundo clasificado con la yegua "Corvara Blue PS". La tercera posición fue para el asturiano Luis Jesús Escobar, que confirmó su excelente momento de forma con "Edesa's Jento de Belle Vue", quedándose a apenas siete centésimas de Serrano. Completaron las cinco primeras posiciones el argentino Martín Dopazo, con "I. Umonia R 60", y el francés Olivier Robert, montando a "Gribaldi de Riverland".

Joven campeón

La jornada había comenzado con el Trofeo ASCOR, una prueba disputada en dos fases sobre obstáculos de 1,25 metros, en la que participaron 41 binomios. El triunfo fue para el joven neerlandés Pedro Mansur, de tan solo 13 años, que montando a "Away Semilly" fue el único capaz de completar la segunda fase por debajo de los 19 segundos.

El avilesino Javier Gutiérrez Rilo firmó una destacada segunda posición con "Nino", a solo 32 centésimas del vencedor, mientras que el tercer puesto correspondió a Viktor Kurguzov, con "Canaska du Park". Javier González Fraga, con "Cornet Sound JGF", y el gijonés Luis Jesús Escobar, con "Olassico Bridge KJV", completaron el quinteto de cabeza.

La segunda competición del programa, el Trofeo ARTIEM, volvió a poner de manifiesto el excelente estado de forma de Kevin González de Zárate. El jinete vitoriano se impuso con autoridad en una prueba disputada al cronómetro sobre 1,35 metros, en la que participaron nada menos que 94 conjuntos y se registraron 68 recorridos sin penalización.

Montando al neerlandés "Mac", González de Zárate detuvo el reloj en 53,43 segundos, aventajando en más de un segundo a Javier Gutiérrez Rilo, que volvió a subir al podio, esta vez con "Merina Star". El portugués Ricardo Gil Santos, con "Quanta Fortuna 2", ocupó la tercera plaza.

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El CSI3* de Maeza continuará este sábado con otras tres pruebas puntuables: el Trofeo Air Europa, el Trofeo Grupo EULEN y el Trofeo Caixabank, antesala de un intenso fin de semana de competición en las instalaciones de la Yeguada Finca Maeza.