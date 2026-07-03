Sariego, capital de la hípica con el Concurso de Saltos Internacional de Maeza: "Hay que venir a verlo, es una pasada"

El apacible valle de Sariego sufre una transformación sorprendente cada primer fin de semana de julio: jinetes, caballos, camiones, cuadras y riadas de espectadores convierten la pradería en un espectáculo de primer nivel que año a año va sumando adeptos y se ha coronado ya como uno de los mejores escenarios de la hípica mundial. El Concurso de Saltos Internacional organizado por la yeguada Finca Maeza ha abierto sus puertas este viernes y lo ha hecho por todo lo alto, con lleno de público y gran expectación en las primeras pruebas del certamen, celebradas bajo un sol radiante.

Por la izquierda, Isabel Ordiales, Andrea Sienra, Sheila Rimada y Kevin Prida, en la grada / Luján Palacios

El complejo se ha convertido en un constante ir y venir de monturas y visitantes alrededor de las cuadras y la pista principal, epicentro de una actividad que "hay que venir a ver sí o sí, esto es una pasada". Andrea Sienra es de Sariego, pero por un motivo u otro nunca hasta ahora había podido asistir al concurso, y "no sabía lo que me perdía". Porque "me gusta todo, el ambiente glamouroso, la cantidad de gente que hay y sobre todo los caballos, son preciosos", explicaba en el graderío rodeada de público.

Junto a ella asistieron su prima Sheila Rimada con su hijo Kevin Prida, de 6 años, que ya son veteranos en el concurso. No en vano "mi marido Maikel trabaja como mozo de cuadras en la yeguada", apuntaba encantada en un espectáculo que "está muy bien y cada año atrae a cada vez más gente". El pequeño Kevin miraba con la boca abierta a los animales en su recorrido con el circuito, porque "saltan muy bien", pero sin decidirse a ser jinete en un futuro. "Todavía no sé qué quiero ser de mayor", indicaba con una sonrisa tímida.

En el mapa

Isabel Ordiales, también saregana, es de las que acuden todos los años al concurso, y "si puedo, los tres días". "Quién iba a pensar que tendríamos esto en Sariego, este ambiente, este nivel, es una pasada y nos ha puesto en el mapa", reflexiona. Además, como aficionada a este mundo (acude todos los años a Las Mestas), asegura que "no tenemos nada que envidiar al resto, conozco Casas Novas en A Coruña y Maeza es mejor, no tienen la naturaleza que tenemos aquí", presume convencida.

Elena Muñoz y Javier García, ante la pista / Luján Palacios

Otros como Elena Muñoz y su hijo Javier García vienen de Avilés, tras asistir al concurso por primera vez el año pasado. Lo hacen por devoción y afición, porque Javier, de 6 años, monta un poni llamado "Apachín" y acaba de quedar tercero en el Campeonato de Asturias. "Me gusta mucho y me encantaría saltar aquí algún día", aseguraba rodeado de jinetes camino de la pista, dispuesto a seguir todas las purebas del día.

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Oliva y Antón Mayán, en Maeza / Luján Palacios

El certamen tiene entre la gente menuda una enorme cantera: los hermanos Oliva y Antón Mayán, de Sariego, no faltan a ni una sola de las citas en Maeza, siempre que se pueda. "Es que a mí me encanta este mundo, me fascina venir", contaba Antón con desparpajo antes de ver a su jinete favorito, Jesús Garmendia. "Este concurso es el mejor de todos, porque es muy familiar", apostillaba, mientras su hermana se disponía a preparar sus útiles de dibujo para plasmar cada instante de la jornada. Experta con los lápices y los colores, la pequeña es una entusiasta artista que encuentra su mejor insipiración en el concurso. "Voy a dibujar todo lo que pueda", señalaba muy seria camino de las gradas. Porque el evento no entiende de edades, y gusta a todos por igual.