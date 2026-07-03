Siero inicia la reparación de varios muros en la Pola

El Ayuntamiento de Siero ha iniciado la rehabilitación de los muros de cierre y divisorios de las calles Alcalde Parrondo, David Vázquez, Luis Navia Osorio y Torrevieja, en Pola de Siero. La actuación cuenta con un presupuesto de 34.898,82 euros y un plazo de ejecución de ocho semanas. Los trabajos afectarán a unos 580 metros lineales de cerramiento e incluyen limpieza con agua a presión, reparación de zonas dañadas, sustitución de elementos metálicos y pintado de paramentos y tubos. El concejal Javier Rodríguez destacó que la intervención mejorará la imagen urbana, prolongará la vida útil de los muros.