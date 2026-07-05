Amparo Antuña, alcaldesa de Noreña: "Mi ciclo político ha terminado, no volveré a ir en la lista"

Amparo Antuña Suárez (Noreña, 1962) lleva desde 2015 al frente del Ayuntamiento de la Villa Condal con el partido Independientes por Noreña. El año que viene se cumplirán doce años de mandato en el municipio más pequeño de Asturias, y la alcaldesa considera que ya debe cerrar un ciclo, tras años duros sobre todo en lo personal.

“Me voy muy orgullosa, agradecida al Principado y contenta porque hice todo lo que pude por el concejo en el que nací, donde vivo y donde acabaré mi vida”, resume.

-¿Tiene intención de volver a presentarse a las elecciones como cabeza de lista de IPÑ?

-Para todo hay un momento y para mi entender los cargos no deben de ser vitalicios. La renovación implica riqueza: nuevos proyectos y puntos de vista distintos. Hay que renovar para avanzar juntos, por lo que considero que mi etapa como alcaldesa ha llegado a su fin. No volveré a presentarme como cabeza de lista ni en ninguna lista; esta etapa está cerrada.

-Su proyecto independiente, ¿tiene aún recorrido?

-Nos encontramos con un Ayuntamiento peor de lo esperado, por lo que hubo que comenzar con cuestiones que se suponían solventadas. Eso nos hizo aparcar proyectos para subsanar muchas situaciones no previstas. En el área de servicios queda mucho por trabajar pero sino se reorganizaba la estructura laboral de los trabajadores es imposible poder mejor los básicos; tras décadas sin RPT, convenios reguladores y laborales resultaba imposible poder aumentar y mejorar los servicios al ciudadano. En el 2027 la corporación que resulte de las urnas tendrá el punto de partida con el que ya podrá trabajar y mejorar la situación actual.

-Se rumorea que el PP e IPÑ están condenados a entenderse… ¿Lo ve así?

-Como decía Rafaela Carrá: rumores, rumores… vagamente ruidos de quienes no creen en la democracia de Pericles. Es decir, prefieren la oposición destructiva y no constructiva, porque trabajar conlleva esfuerzo, y criticar es lo fácil. IPÑ siempre negoció con quien quiso llegar a proyectos para Noreña y no para “esguilar” políticamente, es la experiencia que me llevo. Hubo representantes que querían y quieren utilizar la política para medrar. En la política municipal, no importa quien esté, porque para mí lo fundamental es el interés por el bien común del municipio, no el bien propio para figurar. Todos sabemos dar discursos cuando tienes todo el tiempo del mundo, pero cuando prima trabajar todos juntos otros se dedican a menospreciar el desempeño de los demás. Llegar o no a acuerdos es la naturaleza de las negociaciones, esto es lo que yo entiendo tras once años en el gobierno; lo demás es ruido destructivo para Noreña.

-¿Cuáles han sido los retos más importantes a los que se ha enfrentado el partido?

-IPÑ se ha enfrentado a una situación catastrófica laboral y política pero a pesar de los inconvenientes hemos toreado cada momento de la mejor manera que supimos. Si se repitiera alguna decisión tomada no correcta, lo hubiéramos gestionado desde la lógica, la humildad de reconocer los errores y cambiar nuestra postura como llevamos haciendo desde el 2015. El reto de toda corporación es solucionar, confundirte, rectificar y continuar con la labor diaria.

-¿Y usted como alcaldesa?

-Me he retado a mí misma porque a pesar de todas las circunstancias acaecidas he sabido caer, levantarme y continuar luchando contra todos los impedimentos políticos y personales.

-¿Cómo es la relación actualmente con el Principado?

-Continúa siendo la misma que desde el 2015, excelente. Quiero mostrarles nuestra gratitud por la ayuda recibida siempre para mejorar la vida de los vecinos, y el ejemplo está en el Colegio Público Condado de Noreña. Para mí la base de una sociedad está en la educación y en unas instalaciones dignas para que los docentes y las familias puedan formar a los jóvenes de hoy en día, sin olvidar el apoyo en el abastecimiento, saneamiento, desarrollo de proyectos vinculados al medio ambiente como el punto limpio, además de los de carácter cultural como es el proyecto de la Casa de la música, aún pendiente de poner en funcionamiento.

-¿Cuáles son las inversiones más urgentes en Noreña?

-Continuar con los proyectos de abastecimiento y saneamiento que son un rompedero de cabeza para todos los ayuntamientos.

-¿Dónde está el techo del concejo? ¿Cómo combinar crecimiento y sostenibilidad en el municipio más pequeño de Asturias?

-Quien rige un gobierno no debe de ver concejo con techo, porque siempre hay asuntos que mejorar, nada está hecho bien al 100% y no existen los límites. En el balance deben de posicionarse al mismo nivel el crecimiento y la sostenibilidad. Llegamos con un estado financiero con deuda bancaria, y supimos eliminar la deuda sin abandonar proyectos necesarios para el municipio. Ahora toca continuar solventando necesidades para seguir creciendo. Noreña, junto a Siero somos los únicos municipios en los que crece la natalidad.

-Hablan del problema de falta de suelo que lastra su crecimiento… ¿Tiene solución?

-Noreña por orografía presenta unas condiciones menos propicias en crecimiento de edificabilidad, pero con el PGOU se van a desbloquear unidades de actuación que llevan años enquistadas. Entiendo que la falta de suelo no es un lastre para el concejo sino que propicia una calidad de vida excelente para sus habitantes una vez se resuelvan las carencias actuales.

-¿Qué futuro augura a su zona empresarial, con las cárnicas como sector pujante?

-Las empresas cárnicas tienen un futuro consolidado, son la base de la economía del concejo, y además contamos con ASINCAR, asociación puntera en el mercado cárnico en cuanto a investigación y a la formación en este sector, es un abanderado para el municipio. Apostar por mantener esta asociación en Noreña ha sido una prioridad para IPÑ.

-¿Cuál es la obra de la que se siente más orgullosa en este tiempo?

-Me siento orgullosa de todo lo ejecutado, pero como creo que la base para el desarrollo de los habitantes de Noreña es la educación formal, cada obra o mejora en los centros educativos tanto a nivel de infraestructuras como de apoyo en proyectos socioeducativos y en la adaptación de los servicios públicos a las familias. Ha sido una prioridad en mi gobierno, de lo cual me siento orgullosa: en estos once años podemos constatar que Noreña está cubriendo las necesidades sociales de los vecinos.

-¿Da por zanjada la polémica con Siero? ¿Vuelve a ser amiga de Cepi?

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-En el ámbito social y político quieren dar a entender una situación de rivalidad, pero tanto Cepi como yo sabemos que ambos trabajamos por nuestros concejos. Nunca he perdido la confianza en Cepi para llegar a acuerdos puntuales, los dos sabemos que tenemos que ir de la mano. Uno recupera la amistad cuando no se perdió. Siempre existirá la piquilla entre noreñenses y polesos, pero no entre Siero y Noreña.