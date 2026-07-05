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La Ruta de San Melchor y la Ruta de las Reliquias, en Quirós, estrenan nueva señalización

La actuación ha sido posible gracias a una subvención de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo

Una de las zonas que cuentan con nuevos paneles.

Una de las zonas que cuentan con nuevos paneles. / R. F. O.

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Roberto F. Osorio

Roberto F. Osorio

Quirós

La Ruta de San Melchor y la Ruta de las Reliquias, ambas en Quirós, estrenan nueva señalización. Se trata de dos senderos de gran recorrido, trayectos turísticos que necesitaban la renovación y actualización de varios carteles que tenían más de veinte años. La actuación ha sido posible gracias a una subvención de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo.

Con esta ayuda se procedió al rediseño de los paneles informativos, se adaptaron y actualizaron para hacerlos más modernos e interactivos, pues incluyen códigos QR que enlazan con la página web del Ayuntamiento quirosano permitiendo descargar folletos turísticos.

Se cambiaron los carteles de Arroxo y Cortes de la Ruta de San Melchor. Esta lleva desde Cortes, el pueblo natal del único santo asturiano, hasta la capital del Principado. En el itinerario que combina el Camín Real con la Ruta de las Reliquias, se renovaron paneles en el puerto de Ventana, Arroxo y Pedroveya.

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Así, este verano los caminantes y vecinos podrán consultar una información más moderna y actualizada de estos dos caminos emblemáticos en los itinerarios turísticos de la zona.

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