La Ruta de San Melchor y la Ruta de las Reliquias, en Quirós, estrenan nueva señalización
La actuación ha sido posible gracias a una subvención de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo
La Ruta de San Melchor y la Ruta de las Reliquias, ambas en Quirós, estrenan nueva señalización. Se trata de dos senderos de gran recorrido, trayectos turísticos que necesitaban la renovación y actualización de varios carteles que tenían más de veinte años. La actuación ha sido posible gracias a una subvención de la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo.
Con esta ayuda se procedió al rediseño de los paneles informativos, se adaptaron y actualizaron para hacerlos más modernos e interactivos, pues incluyen códigos QR que enlazan con la página web del Ayuntamiento quirosano permitiendo descargar folletos turísticos.
Se cambiaron los carteles de Arroxo y Cortes de la Ruta de San Melchor. Esta lleva desde Cortes, el pueblo natal del único santo asturiano, hasta la capital del Principado. En el itinerario que combina el Camín Real con la Ruta de las Reliquias, se renovaron paneles en el puerto de Ventana, Arroxo y Pedroveya.
Así, este verano los caminantes y vecinos podrán consultar una información más moderna y actualizada de estos dos caminos emblemáticos en los itinerarios turísticos de la zona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Tragedia en el rally de Carreño: fallece un fotógrafo atropellado por un coche, que salió volando de un cambio de rasante
- Hallan el cadáver de una joven en una playa de Candás: está en avanzado estado de descomposición
- Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Multa de 200 euros por viajar solo en el coche tras la Operación Salida del verano: la Guardia Civil extrema la vigilancia dentro del coche
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de dos sillas para comedor más baratas del mercado: de madera de haya maciza que combina un diseño elegante con una alta funcionalidad
- Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles durante las próximas semanas
- Multas de 200 euros y pérdidas de 4 puntos del permiso de conducir por la nueva señal S-991c que caza a los conductores cuando deben bajar la velocidad: la Guardia Civile extrema la vigilancia
- Multas de 500 a 900 euros después de parar a echar gasolina 95 después del cambio de precio en el litro: la Guardia civil extrema la vigilancia