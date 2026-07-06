Directora de la Yeguada Finca Maeza |
Cruz Maestre, directora de la Yeguada Finca Maeza: "Estamos contribuyendo a crear un circuito muy atractivo para el norte de España"
"Nuestro concurso de saltos está muy bien considerado por los jinetes, damos prioridad al bienestar de los caballos y es algo que agradecen mucho"
Cruz Maestre es la directora de la Yeguada Finca Maeza, en Sariego, que acaba de cerrar la sexta edición de su Concurso Internacional de Saltos. La cita volvió a confirmar su crecimiento con una organización impecable, una destacada participación deportiva y una importante vertiente solidaria. Consolidado ya como una de las competiciones ecuestres de referencia del norte de España, el concurso mira ya a su próxima edición con el objetivo de seguir creciendo.
-¿Qué balance hace de esta sexta edición del Concurso Internacional de Saltos de Finca Maeza?
-Ha sido una edición muy bonita. Hemos disfrutado de pruebas espectaculares, con recorridos muy bien planteados y jinetes de primer nivel. Además, seguimos apostando por los jóvenes. Muchos de los que participaron en las primeras ediciones han evolucionado mucho y ahora compiten en pruebas de mayor categoría, por lo que ya no pueden venir, y para nosotros es una satisfacción haber contribuido, de alguna manera, a su crecimiento deportivo. En cada edición intentamos incorporar mejoras y ofrecer algo que aporte valor tanto a los participantes como al público. Por eso el balance es muy positivo y estamos muy satisfechos con el resultado.
-¿Ya están pensando en la próxima edición?
-Efectivamente, ya estamos empezando a organizar el trabajo y a planificar el concurso del próximo año. La intención es mantener el formato de tres días de competición, con una prueba puntuable para el ranking internacional cada jornada. También queremos seguir atrayendo a jinetes extranjeros de gran nivel, aunque algunos todavía no sean muy conocidos. Son deportistas con mucha proyección y este año ha quedado demostrado. Y, por supuesto, queremos seguir reuniendo a toda la vecindad de Sariego, que siempre nos recibe con un cariño y una hospitalidad extraordinarios.
-El concurso también tiene una importante vertiente solidaria. ¿Qué balance hacen de esa iniciativa?
-Hemos recaudado algo más de 5.800 euros, que se han destinado a la Asociación Raitana, de Villaviciosa; a la Escuela de Terapias Ecuestres, que realiza una magnífica labor con personas con diferentes necesidades; y a la asociación Más Que Chuchos. Soy una gran amante de los perros y creo que Más Que Chuchos desarrolla un trabajo imprescindible rescatando animales abandonados y buscando familias para su adopción. Nos parecía una forma muy bonita de contribuir a que más perros y gatos puedan encontrar un hogar.
-Más allá del aspecto deportivo, ¿el concurso se ha convertido ya en un acontecimiento para Sariego y para la comarca?
-Yo creo que sí. No solo para Sariego, sino para toda la comarca. Nos visita mucha gente de la Comarca de la Sidra, de Oviedo, de Gijón y de otros muchos puntos de Asturias. Además, junto con el Concurso Internacional de Las Mestas, estamos contribuyendo a crear un circuito muy atractivo para el norte de España. Nuestra climatología, la gastronomía, el paisaje y la hospitalidad hacen que quienes nos visitan disfruten de una experiencia muy completa. Es cierto que existe una gran competencia en Europa, pero creemos que ofrecemos un valor añadido que nos diferencia.
-¿Qué es lo que más destacan los jinetes y sus equipos cuando hablan del concurso?
-Lo que más nos transmiten es que se trata de un concurso muy cómodo. Aquí damos prioridad al bienestar del caballo, porque es el auténtico protagonista de este deporte. También procuramos que los jinetes se sientan atendidos, pero prestamos una atención especial a una figura que muchas veces pasa desapercibida: el mozo de cuadra. El mozo es quien cuida al caballo durante toda la competición y desempeña un papel fundamental. Si él trabaja cómodo y se siente bien atendido, es mucho más fácil que el equipo quiera volver a Sariego en futuras ediciones.
-Después de seis ediciones de éxito, ¿con qué se queda personalmente?
-Con la satisfacción de ver cómo el concurso sigue creciendo año tras año y de comprobar que participantes, patrocinadores, voluntarios y público continúan confiando en este proyecto. Ese respaldo es lo que nos anima a seguir mejorando y a trabajar desde hoy mismo para que la próxima edición vuelva a estar a la altura.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multado con 200 euros tras la Operación salida del verano por llevar la baliza v-16 pero no tener el objeto circular obligatorio en el maletero, bajo las maletas: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Multas de 200 euros este verano por llevar el bolso dentro del coche: la Guardia Civil intensificará los controles durante las próximas semanas
- Multado con 700 euros un conductor que viajaba a la velocidad adecuada pero se cruzó con la nueva campaña de vigilancia julio: la Guardia Civil extrema la vigilancia
- Recibe una multa de 800 euros y le inmovilizan el vehículo por la norma del BOE, pese a ir a la velocidad recomendada: la Guardia Civil busca la nueva etiqueta obligatoria
- Tragedia en el rally de Carreño: fallece un fotógrafo atropellado por un coche, que salió volando de un cambio de rasante
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de ollas de acero inoxidable 5 unidades más baratas del mercado: cocción suave y de bajo consumo
- Multas de 200 euros y pérdidas de 4 puntos del permiso de conducir por la nueva señal S-991c que caza a los conductores cuando deben bajar la velocidad: la Guardia Civile extrema la vigilancia
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego cojines para butaca de terraza de Lidl más barato del mercado: agradablemente suave gracias a su acolchado