Todo listo en Nava para la celebración del Festival de la Sidra: de la degustación en la calle al pregón o la comida popular

Nava ya está lista para recibir a miles de visitantes en el XLIX Festival de la Sidra, que ya va tomando forma en la villa con múltiples citas: este jueves tendrá lugar la segunda preselección del concurso a la mejor sidra natural elaborada en el Principado de Asturias y en Nava, a las 18.00 horas en el Llagar de Sorribes. Una hora después, la Plaza Manuel Uría acogerá la representación teatral "¡Kampai!", de la compañía Teatro del Cuervo. La jornada continuará con una nueva edición del Sidraforum, dedicada a la participación de Nava en la Red Europea de Ciudades de la Manzana y la Sidra, en el Museo de la Sidra de Asturias, y concluirá con una muestra de Cancios de Chigre en varias sidrerías del concejo.

El viernes será el turno de la semifinal del concurso de la mejor sidra natural y de las actividades artísticas de SidrArte, junto al primer concurso "Dibuja el tu vasu de sidra". La tarde estará animada por las actuaciones de Bandina La Garrapiella y el grupo folclórico La Madreña, mientras que la verbena nocturna correrá a cargo de la Orquesta Acordes y Franky DJ.

Día grande

El sábado llegará uno de los días más esperados del festival. Desde el mediodía habrá mercado semanal, degustaciones de sidra elaborada en Nava y productos gastronómicos del concejo, además de la gran final del concurso de la mejor sidra natural. También se celebrarán el acto de entrega de la "Etiqueta más Guapina", el Bautizu Sidreru y el tradicional hermanamiento de todas las sidras de Asturias.

Por la tarde habrá una degustación gratuita de bonito del norte a la sidra, animación musical por las calles, el Desfile de los Culetinos y, a partir de las 20.00 horas, la entrega de premios de los concursos sidreros. El pregón de esta cuadragésimo novena edición correrá a cargo de las navetas y campeonas de Asturias de escanciado Laura y Susana Ovín Ania. Tras el lanzamiento del chupinazo dará comienzo la Ruta de la Sidra de Nava, antes de una nueva verbena protagonizada por la Orquesta Dominó y DJ Jairo Ortal.

El domingo el protagonismo recaerá en el XXXIX Concurso Internacional de Escanciadores de Sidra, una de las citas más emblemáticas del festival. Durante la jornada también habrá pasacalles, recorridos en el Tren Sidreru, la tradicional Comida en la Calle, un tardeo en la Plaza Manuel Uría y el VIII Encuentro Coral Villa de la Sidra. La programación musical concluirá con las actuaciones de las orquestas Olympus y Nueva Banda.

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Las actividades finalizarán el lunes con el Festival Infantil, que ofrecerá desde las 17.00 horas música, hinchables y fiesta de la espuma para los más pequeños en la Plaza Manuel Uría, o en el Polideportivo Municipal en caso de lluvia.