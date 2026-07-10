Las fiestas de Perlora, en Carreño, se celebrarán en la Ciudad Residencial a partir de 2027: "Se trata de un paso importante"

Las fiestas de Perlora, en Carreño, se celebrarán a partir de 2027 en la ciudad residencial. La comisión de festejos "El Salvador" de Perlora y el Ayuntamiento han suscrito esta misma tarde de viernes, antes del inicio de los festejos de este año, un acuerdo para trasladar las fiestas desde su emplazamiento actual en Perán a los terrenos que el Gobierno de Asturias cedió al Consistorio en la Ciudad Residencial de Perlora. El convenio fue firmado antes del chupinazo por el alcalde, Ángel García, y Alejandro Alonso como representante de la organización.

"Queremos expresar nuestra satisfacción por la firma de este acuerdo de intenciones con el Ayuntamiento de Carreño que garantiza la continuidad de las fiestas de Perlora en la Ciudad de Vacaciones. Se trata de un paso importante para unas fiestas que este año cumplen su 25.º aniversario", destacó la entidad en un comunicado, que agradece la buena disposición municipal en estas más de dos décadas de fiestas sacramentales.

Un texto en el que indican que el cambio de ubicación supone una nueva etapa que la comisión afronta "con ilusión y con el firme compromiso de seguir haciendo disfrutar a la gente, ayudando a transmitir tradiciones de generación en generación y haciendo, a su vez, pueblo".

El acuerdo nace, según señala el texto consensuado por ambas partes, "con la intención de asegurar el futuro de las fiestas patronales de Perlora y dotar a la comisión de festejos de un espacio más amplio, más accesible y más seguro". Asimismo han avanzado que las fiestas de 2027 se celebrarán en uno de los aparcamientos de la Ciudad Residencial de Perlora, "siendo el otro aparcamiento y resto de los espacios utilizados como complementos auxiliares al evento".

El pacto también prevé que la comisión de festejos se encargue del montaje, desmontaje, limpieza y perfecto estado de la instalación cedida. Así como de disponer y garantizar un seguro de responsabilidad civil que garantice cualquier posible daño durante las fiestas, así como por el lanzamiento de fuegos artificiales, si los hubiera.

El convenio ratifica que la autorización se otorgará con carácter anual, por lo que el promotor de las fiestas deberá solicitarlo cada año no teniendo el acuerdo carácter indefinido. La autorización quedará supeditada al cumplimiento de los requerimientos técnicos y condiciones legales señaladas por el Consistorio.

Por último, la comisión de festejos lanza un gran agradecimiento a los vecinos de Perlora por su ayuda desinteresada durante estos años, "colaborando con nosotros de una u otra manera ya sea cediendo terrenos, locales, como trabajando con nosotros durante las fiestas. Al igual, que pedimos perdón por aquellas molestias que hemos podido ocasionar durante estos años a los vecinos de los alrededores del actual prao de la fiesta", concluyen.

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El acuerdo entre la comisión y el Ayuntamiento se firmó justo antes del inicio de los festejos de este 2026, en los que a buen seguro se celebrará la nueva ubicación que estrenarán en 2027.