El grupo “Vuelta Abajo” consolida este sábado en Candás sus 25 años de historia con un concierto estival extraordinario

Existen proyectos musicales que nacen de la ilusión, y se acaban convirtiendo en un referente de identidad cultural. El próximo 7 de septiembre la agrupación ovetense “Vuelta Abajo” cumplirá exactamente un cuarto de siglo sobre los escenarios, en los que han logrado construir un más que resistente puente musical transoceánico, fusionando ritmos de Hispanoamérica con la tradición cultural de este lado del océano. Hoy, convertidos en una de las formaciones de folklore musical más singulares y potentes de toda la península, hacen balance de su trayectoria, mirando al futuro con savia renovada, al tiempo que lanzan un mensaje universal: su profundo respeto y difusión de la tradición cultural hispanoamericana. Ese mismo espíritu es el que este sábado les llevará a inaugurar una intensa gira estival a partir de las 20.30h en el Teatro Prendes de Candás, en una actuación en la que dedicarán varios temas inéditos en solidaridad con las víctimas de los terremotos de Venezuela.

Javier García “Sabonis” y Javier Tamargo son dos de los ocho miembros fundadores que continúan en activo, manteniendo la ilusión intacta de los primeros años y uniéndola a la responsabilidad y exigencia en el desarrollo de sus programas. Por las filas de “Vuelta Abajo” han pasado más de noventa integrantes a lo largo de su historia; en la actualidad, el núcleo lo conforman una treintena que, según palabras de Tamargo, “aportan una estabilidad y dinámica de trabajo formidables”. Lejos de anclarse en la nostalgia de los primeros años, el grupo ha experimentado una profunda renovación: “Tenemos un amplio abanico de integrantes, que van desde chavales de 18 años hasta compañeros de 76. Ese es uno de nuestros potenciales a día de hoy”, explica Tamargo, al tiempo que destaca la incorporación de nuevos integrantes como “algo necesario e imprescindible”. Ver a las nuevas generaciones implicarse, al tiempo que aprenden y curten su talento junto a la veteranía de sus compañeros, genera una simbiosis efectiva que traspasa el escenario.

Javier García “Sabonis”, en su rol de director musical, detalla cómo la instrumentación y el repertorio conforman la clave de su identidad. En sus atriles conviven los cuatros venezolanos, los charangos, las congas y el bombo legüero, junto a bandurrias, laúdes y pequeña percusión como las maracas o los bongos. Cantar e interpretar con esta variedad instrumental crea un espectáculo de efectos y sonido muy característico, y ampliamente aplaudido por su público en cada concierto celebrado. Con este rico despliegue técnico, su repertorio lleva abordando diferentes versiones musicales que utilizan la potencia del mestizaje estilístico para lograr elementos diferenciadores nuevos, interpretando arreglos de música española o incluso asturiana, pero en ese estilo hispanoamericano tan característico. Es un trabajo de orfebrería musical que demuestra, en palabras de sus fundadores, que “la música es un lenguaje universal que no entiende de fronteras”.

Este imparable trabajo está dando unos frutos inmejorables en su 25º aniversario: la agrupación se encuentra actualmente en la fase de postproducción de lo que será su quinto trabajo discográfico, un ambicioso proyecto grabado íntegramente en directo en un llagar -por la inmejorable acústica de sus paredes de piedra natural y maderas nobles -, con un despliegue audiovisual que servirá para inmortalizar su calidad interpretativa actual. Al tiempo, su agenda de conciertos sigue expandiéndose. Tras una exitosa actuación en Lanzarote hace escasamente un mes y el inicio de gira de este sábado en Candás, la formación ovetense continuará a finales de julio en Ribadesella y Puerto de Vega, para posteriormente afrontar diferentes directos por la geografía asturiana. Su propuesta escénica, podría decirse que única en la península ibérica, avala la esencia creativa e intencional de la agrupación, al dar cabida desde un enorme respeto técnico y estilístico al folklore más auténtico vinculado a nuestras raíces. Con 25 años de historia a sus espaldas, un disco en camino, y una cantera rejuvenecida, "Vuelta Abajo" aporta "un valor cultural exclusivo que trabaja desde la técnica y desde el sentimiento, para ofrecer un espectáculo único y diferenciado, que busca trasladar a quienes acudan a sus conciertos esa nueva forma de trabajar la música desde el amor a nuestras raíces y al folklore”, detalla Tamargo.

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Este sábado volverán a demostrar que su música y su permanencia en los escenarios durante este cuarto de siglo no es producto del azar, sino del trabajo constante, de la excelencia de sus proyectos, y del perfeccionamiento estilístico, que nacen del profundo sentimiento de respeto cultural de todos sus integrantes.