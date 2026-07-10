Los jóvenes de Nava trazan sus diseños para los vasos del Festival de la Sidra: “Está bien que participemos en la fiesta”

Lidia Valle tiene apenas ocho años, es naveta, siente y vive por sus raíces el Festival de la Sidra de Nava. Una fiesta en la que ha tomado parte y estrenado protagonismo, al igual que una veintena de niños. Porque por primera vez se ha propuesto para los más jóvenes un concurso bautizado como "Dibuja el tu vasu de sidra". "Dibujé una manzana, al lado una botella de sidra y un vaso que está junto a un árbol lleno de manzanas”, cuenta Valle, entusiasmada porque la fiesta tenga un espacio para los niños.

La actividad, que debuta este año, está organizada por la Buena Cofradía de los Siceratores de Asturias. “Lo importante es que participen, hay que hacer cantera de festivaleros”, cuenta Ana Emilia Ordoñez, presidenta de la entidad. "Los guajes tienen que tener su protagonismo y espacio, que sea también un poco el fondo de este festival tan importante", subraya.

En la plaza Manuel Uría se reunieron en la tarde de este viernes una veintena de niños para dibujar. Y sellar con su imaginación una etiqueta idea para un vaso o una botella de sidra. “Dibujé las letras de Nava y una botella”, comenta Sergio Valiente, otro vecino de Nava, y de siete años. "Está bien que participemos en la fiesta", añade.

No solo esa cultura sidrera se transmite entre los jóvenes de la villa y la comarca. Este concurso traspasó fronteras regionales. Porque participaron dos hermanos madrileños, Claudia y Pelayo Hevia, de diez y ocho años respectivamente. "Nuestros abuelos y tíos son de aquí y nos gusta mucho esta fiesta y su ambiente", confiesan. "Allí en Madrid no saben muchos ni lo que es la sidra ni que se celebra en fiesta por ella", añadieron.

"SidrArte", la propuesta para los adultos

Vasos de sidra, las palabras "Festival" y "Nava", o las figuras de los escanciadores no faltaron entre los diseños planteados en una iniciativa que ha llegado para quedarse, al igual que la de "SidrArte", para los adultos, que en su tercera edición volvió a reunir en el entorno del centro de Nava a muchos aficionados al dibujo y a la pintura, que se inspiraron y retrataron rincones icónicos.

Como hizo Valentín Arranz, un ovetense, ingeniero ferroviario, que se pasó tres décadas en Madrid, y que ahora, de vuelta a Asturias, da rienda suelta a su afición por el dibujo. “Me llamó la atención la plaza, como se contrapone un edificio modernista como el Ayuntamiento con otro histórico como la iglesia”, relata desde las escaleras altas que dan acceso a la plaza Manuel Uría, donde con lápiz de grafito y acuarela dibuja la estampa icónica de Nava. "Es importante combinar el arte con la cultura sidrera", resalta.

"Me encanta la sidra y la gastronomía asturiana", confiesa otro participante, Eugenio Cagigal, vecino de Aguilar de Campoo (Palencia), y al que animaron a participar dese el grupo de pintura USK. “Ya participé en otras quedadas para dibujar en Asturias y ahora estoy descubriendo al mismo tiempo esta fiesta", indicó.

Tras las actividades de los días previos, el Festival de la Sidra de Nava vive hoy a las 12.00 horas en la plaza Manuel Uría una degustación de sidra natural y productos gastronómicos elaborados en el concejo. Después, en los soportales del Ayuntamiento será la final del concurso a la mejor sidra natural elaborada en Asturias.

La mañana se completará a las 13.15 horas con el “Bautizu Sidreru” para aquellos niños y niñas nacidas entre la última edición del Festival de la Sidra y la actual. Y ya por la tarde a las 20.00 horas se celebrará un momento especial, como es el pregón, que este año correrá a cargo de las maestras escanciadoras y hermanas Laura y Susana Ovín.

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Para el domingo aún quedarán dos momentos importantes, como el XXXIX Concurso Internacional Escanciadores de Sidra, desde las 11.00 horas, y una comida popular en la plaza Manuel Uría y calles aledañas desde las 14.30 horas.