El Xiringüelu de Pravia ya tiene pañuelo y cartel oficial: es obra de la arquitecta Elena Lera y en él aparecen los seis cuervos del escudo del concejo

La Cofradía del Xiringüelu dio este jueves el pistoletazo de salida a la cuenta atrás para la edición de 2026 de la multitudinaria romería con la presentación oficial del cartel y del pañuelo de la fiesta en el patio del Ayuntamiento de Pravia. El acto, amenizado por el grupo folclórico Brisas de Aguilar, sirvió para desvelar la imagen que acompañará a la celebración que tendrá lugar el próximo 9 de agosto en el Prau Salcéu.

Bajo el lema «No es IA, es realidad», el cartel de este año reivindica el valor de la creación artesanal y de lo auténtico frente a lo digital. La obra ha sido diseñada, dibujada a mano y maquetada por la arquitecta praviana Elena Lera Menéndez, quien se inspira en la historia y la identidad de la villa para representar los valores que definen el Xiringüelu: la convivencia, el trabajo en equipo, la tradición asturiana, la música y la sidra.

La autora toma como referencia el escudo histórico de Pravia y sus seis cuervos, transformándolos en protagonistas de la composición. Cada uno simboliza un aspecto de la fiesta: el Cuervo Gaitero; el Dúo de la Sidra, formado por el Cuervo Escanciador y el Cuervo del Vaso; el Cuervo Bailarín o Cantarín; el Abanderado, portando la bandera de Asturias; y un sexto cuervo que sostiene la fecha de esta edición.

Durante el acto también se presentó el pañuelo oficial del Xiringüelu 2026, cuya venta comenzará este mismo viernes. La Cofradía anunció que toda la recaudación obtenida se destinará a la Asociación ASCIVITAS, entidad que trabaja por la integración de las personas con discapacidad intelectual en el territorio de las Cinco Villas.

Noticias relacionadas

XirinZone

La organización recuerda además que ya se encuentran a la venta las entradas para la XirinZone, con un precio anticipado de cinco euros hasta el 26 de julio. En total se pondrán a disposición del público 25.000 entradas, entre la venta online y la taquilla del día de la romería. La Cofradía subraya que los ingresos obtenidos se destinan íntegramente a sufragar la organización del evento, incluyendo seguridad, asistencia sanitaria, limpieza, alquiler de infraestructuras y el resto de servicios necesarios para el desarrollo de una de las fiestas más multitudinarias de Asturias.