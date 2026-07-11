El Festival de la Sidra de Nava bautiza a una veintena de bebés llegados, incluso, desde Málaga: "Nos hace muchísima ilusión"

La cultura sidrera se impuso sobre una veintena de niños en el Festival de la Sidra de Nava. La Cofradía de Siceratores bautizó a los pequeños con unas gotas de sidra dulce en la mano o el pie como gesto simbólico para su entrada en una de las tradiciones con mayor arraigo de Asturias. Y no solo los navetos, hubo niños llegados desde toda la región e, incluso, desde otros puntos de España como la malagueña Adriana Collado Lara.

El bautismo sidrero de una veintena de bebés en el Festival de la Sidra de Nava, en imágenes / Sara Arias

"Su padre lleva viniendo con unos amigos muchos años, le encanta, le hacía mucha ilusión y quería bautizarla, además ella nació justo el 13 de julio del año pasado, que coincidió con el festival", explicó su madre, Gema Lara. También los hubo que llegaron desde más cerca, también por el amor de sus padres a la cultura sidrera como el gijonés Enol Vigón Castaño, con una sonrisa en todo momento.

"Tengo casa en Bimenes y siempre vinimos al festival, así que me hace mucha ilusión que vayan cogiendo las tradiciones", comentó Jessica Castaño junto a su pareja, Pablo Vigón. También bautizados en cultura sidrera que, aunque viven fuera, uno de sus progenitores es de Nava. Es el caso de Ainhoa Robledo Orestes, un bebé cuyo padre, Abraham, es natural del concejo. "Nos hace muchísima ilusión porque, además, es la primera bebé de la familia", explicó su madre, Gabriela.

No podían faltar los bebés navetos. Allí estaba con tan solo tres semanas de vida Marina Delgado Peón: "Estoy muy contenta y nos hace muchísima ilusión porque es nuestra fiesta de toda la vida", dijo su madre, Graciela. Tampoco se lo perdió Mateo Sierra Álvarez, que no dejó de reír en ningún momento. Sus padres, ambos de Nava, estaban pletóricos con el bautismo sidrero. "Venimos desde pequeños y queremos que él también", dijo la madre, Arancha.

Durante el bautismo sidrero se sumó algún niño más que no estaba apuntado, así como algunos turistas que pidieron ser bañados en sidra dulce para dar testimonio de su pasión y querencia por la sidra de Asturias. Entre tanto lío, por poco se olvidan de uno de los bebés apuntados, el naveto Benedicto Rodríguez Carradore.

"Llevo en Nava la mitad de mi vida y, aunque ahora vivimos en Oviedo, quería bautizarlo, me parece de lo mejor", celebró su madre, Monise, junto a su pareja, Joao, ambos naturales de Brasil. Pasado el susto del olvido, el pequeño Benedicto recibió la sidra dulce quedando bautizado para siempre en cultura sidrera.

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La Cofradía de Siceratores de Nava llenó de patrimonio cultural a los bebés con las gotas de sidra dulce que les impusieron mostrando el arraigo del Festival de la Sidra entre los vecinos y aún más entre aquellos que, llegados desde fuera, han disfrutado del festejo con una pasión que ahora transmitirán a sus hijos. La sidra de Asturias tiene legado para el futuro dentro y fuera de la cordillera Cantábrica.