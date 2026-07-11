El pregón de las hermanas Ovín emociona en el Festival de la Sidra de Nava: "Es un honor inmenso, es nuestra fiesta y el pueblo huele a sidra, manzana y tradición"

"¿Quién nos iba a decir a nosotras que seríamos pregoneras del Festival de la Sidra en nuestro pueblo?" le preguntó Susana a Laura Ovín desde el balcón del Ayuntamiento de Nava y en presencia de una multitud que acudió para verlas. “Es un orgullo enorme. Un honor inmenso. Para dos navetas de pura cepa que llevamos nuestro pueblo siempre con nosotras por Asturias, por España y fuera de nuestras fronteras, este no es un balcón cualquiera, y esta no es una fiesta más. Es nuestra fiesta. Es el fin de semana en el que nuestro pueblo huele a sidra, a manzana y a tradición”, le contestó su hermana.

En uno de los pregones más emocionantes, sentimentales y cercanos de esta cita, plagado de recuerdos y señas de identidad navetas, las dos hermanas y maestras pioneras escanciadoras dedicaron a sus vecinos, amigos y familiares unas palabras que quedarán ya para la historia de unos festejos emblemáticos donde los haya.

Susana y Laura Ovín fueron en su momento las dos primeras mujeres en ganar el Concurso de Escanciadores. Desde el restaurante familiar La Barraca se empaparon de la cultura sidrera durante muchos años, y ahora Susana incluso continua ese legado de otra manera, con una labor formativa.

"En La Barraca aprendimos a escanciar y a valorar la cultura sidrera. Nuestros padres, Segundo Ovín y Maribel Ania, junto con Tino Ovín (Tino el de La Barraca), nos perfeccionaron la postura y nos enseñaron el valor del escanciado”, señaló Susana Ovín. "Tendríamos que haber puesto un contador en la muñeca para saber cuántos culetes de sidra escanciamos en La Barraca”, bromeó Laura Ovín.

Ese negocio familiar, que se puso en marcha para poder pagar los estudios de las cuatro hermanas, lo continuó hasta su cierre hace pocos años en solitario Susana Ovín. “Escogí otro camino, como nuestras hermanas Isabel y Conchita. Fuiste tú Susana la que tomaste el relevo y continuaste, echándotelo a la espalda con una valentía y un orgullo inmenso. Hace apenas dos años y medio tuvimos que cerrar esas puertas. Fue un momento duro, nostálgico”, explicó Laura Ovín en el balcón del Ayuntamiento de Nava. “Pero siempre recordaremos aquellos festivales de la Sidra en los que íbamos toda la familia a arrimar el hombro, a trabajar la semana más dura del año. La familia volvía a reunirse en la sidrería”, subrayó.

"La sidra es una forma de relacionarnos y celebrar"

Entre algún recuerdo más familiar aprovecharon su presencia en el balcón del Ayuntamiento de Nava para reivindicar la cultura de la bebida autóctona por excelencia. “La sidra en Asturias, y más en Nava, no es solo un negocio; es una forma de relacionarnos, de celebrar, de estar juntos”, comentó Susana Ovín.

Aprovechó también para recordar el muro que derribaron ella y su hermana en el escanciado, cuando ganaron el concurso: “Rompimos una barrera para entrar en un mundo tradicionalmente masculino. A partir de ahí fue un antes y un después en el mundo de la sidra. Las mujeres también tenemos sitio en el concurso, en la plaza y en las sidrerías. Hoy en día ya es habitual ver a una mujer trabajar escanciando en una sidrería y hay mucha más presencia femenina en los concursos de escanciadores. Esto debe continuar así”.

No faltó también la defensa de la figura del escanciador en su pregón. “Es un arte y requiere técnica, pero, sobre todo, requiere amor por nuestro producto. Nos llena de orgullo enseñar a las nuevas generaciones cómo coger la botella, cómo mirar al vaso y cómo romper la sidra para despertar todo su sabor”, indicó Laura Ovín.

“El escanciado de sidra es un servicio único, pero no sólo es levantar una botella. En el interior de esa botella está el trabajo de muchas personas. Un escanciador debe transmitir una historia, que comienza con la plantación de los pomares y debe saber corregir los defectos de una sidra”, recalcó Susana Ovín, para pedir a las autoridades la creación del Certificado profesional del escanciador de sidra.

Concurso de escanciadores y comida popular como cierre del Festival

Y para el cierre, un brindis, tras escanciar un doble culín de sidra, “para celebrar estas fiestas con alegría, con hermandad, pero también con respeto por nuestras tradiciones. Que cada vaso que compartáis este fin de semana sea para celebrar la vida, a los que están y a los que nos enseñaron a amar esta tierra”.

En el chupinazo de las fiestas estuvo presente la vicepresidenta del gobierno autonómico, Gimena Llamedo, que ensalzó a Nava "como uno de esos pocos lugares que representa la forma de entender la sidra y cuidar nuestras tradiciones". También estuvieron presentes Juan Cofiño, presidente de la Junta General del Principado; y los líderes regionales del Partido Popular, Álvaro Queipo, y de Foro Asturias, Adrián Pumares. Además de varios alcaldes y concejales de concejos limítrofes.

El alcalde de Nava, Juan Cañal, alabó a las pregoneras "por su pelea en un mundo lleno de hombres para ser las mejoras escanciadoras de Asturias". Y aprovechó la cita, para deslizar y proponer, que para la próxima edición, que será la del medio siglo de vida del Festival, que sea Gumersindo Martínez "Sindo el de La Figar" el pregonero, "porque lleva como jurado desde la primera edición del festival en 1969".

El Festival de la Sidra de Nava celebró este sábado el concurso de la mejor sidra natural y el bautizo sidreru por la mañana. No faltó tampoco una degustación por la tarde de bonito a la sidra, un desfile de “culetinos” con niños de 5 a 11 años, organizado por la Buena Cofradía de los Siceratores de Asturias. Ni la sidra corriendo por las calles, en las pipas, los bares y plazas. Con los sidrotrenes acercando a todos los asturianos a Nava, en una cita que el próximo año alcanzará las 50 ediciones, y que sigue mostranzo su fortaleza.

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Para este domingo aún queda el Concurso Internacional de Escanciadores, desde las 11.00 horas; la comida popular en la calle, a partir de las 14.30 horas; o el VIII Encuentro Coral Villa de la Sidra, organizado por la Sociedad Coral de Nava “Allegro”, que actuarán acompañados del ‘Coro Minero de Turón’ y ‘Coral Najerense’ desde La Rioja, en la Iglesia San Bartolomé a partir de las 19.00 horas.